RFE/RL poukázala na to, že Moskva sa prvýkrát prihlásila k tomu, že pred niekoľkými dňami zaútočila na sídlo hlavnej správy rozviedky ukrajinského ministerstva obrany. Kyjev o takomto útoku ani neinformoval.

Oh, no! Because of the drone attack on Moscow Russia might have to start attacking Ukraine with drones.

🙄🙄🙄#Russia #Ukraine #RussiaUkraineWar #Moscow #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/PeEbLxMEOv