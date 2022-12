FOTO Veľký čínsky horoskop 2023: Pozrite, čo čaká vaše znamenie v roku Králika

Lunárny Nový rok vodného králika 2023 , ktorý sa začína 22. januára prvým novoluním po zimnom slnovrate a končí 9. februára 2024 , keď prejdeme do roku draka, prinesie podľa čínskeho horoskopu šťastnejšie, no zároveň menej pompéznejšie obdobie. Rok králika by mal priniesť to, čo nám v roku 2022 chýbalo: mier a úspech.