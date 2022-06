Ceremónia je navyše spojená s oslavami kráľovniných 96. narodenín. Alžbeta ich slávi hneď dvakrát; raz v apríli, kedy sa narodila, a potom teraz v júni, kedy nejde o súkromnú, ale oficiálnu záležitosť.

Práve v rámci „oficiálnych narodenín“ sa každoročne koná slávnostná vojenská prehliadka „Trooping the Colour“, na ktorej tento rok nebudú chýbať dokonca ani kráľovskí odpadlíci Harry a Meghan. Tí dokonca panovníčke sľúbili, že jej konečne ukážu aj dcérku Lilibet.

Ako Británia oslávi jubileum kráľovnej Alžbety II. Očakáva sa, že na oslavách sa zúčastnia milióny ľudí pochádzajúcich nielen z Británie, ale aj z celého sveta. Oslavy sa vo štvrtok začnú tradičnou vojenskou prehliadkou Trooping the Colour v centre Londýna a následne 1500 vojakov a dôstojníkov zasalutuje kráľovnej, ktorá bude stáť spolu s ďalšími členmi kráľovskej rodiny na balkóne Buckinghamského paláca. V Londýne i po celej Británii a na mori bude tiež vo štvrtok počuť slávnostné salvy. Večer sa zase zapália signalizačné ohne a svetlá po celej krajine i v krajinách Spoločenstva národov, pričom kráľovná povedie obrad zapálenia hlavného fakľového majáku na Windsorskom hrade. Vo štvrtok sa však nezačínajú len oslavy kráľovninho platinového jubilea, v tento deň uplynie aj 69 rokov od Alžbetinej korunovácie.

Alžbeta zase – ako znak dobrej vôle – nechala poslať na letisko odvoz, aby ich vyzdvihol priamo od dverí súkromného tryskáča, ktorým doleteli z Los Angeles.

Britská vojvodkyňa Kate Middleton na oslavách platinového jubilea kráľovnej Alžbety II. Zdroj: Andrew Matthews - PA Images

Prísť by mal, samozrejme, aj trojročný Archie, ktorý sa po prvýkrát uvidí s bratrancami Georgeom, Louisom a sesternicou Charlotte, teda potomkami vojvodkyne Kate a princa Williama. V Británii bol naposledy, keď mal len šesť mesiacov.

Ceremoniál Trooping the Colour tento rok súčasne odštartuje už spomínané oslavy platinového jubilea, ktoré budú prebiehať celý rok. Najväčšie ovácie však burácajú Londýnom práve v týchto chvíľach, kedy Briti vychádzajú do ulíc a pripíjajú svojej kráľovnej na zdravie.

Oslavy platinového jubilea kráľovnej Alžbety II. na tróne. Zdroj: Dominic Lipinski - PA Images

Pouličná zábava a predaj predražených suvenírov či iných memorabílií je však len zlomkom z celého diania. Každý je totiž zvedavý najmä na obrovskú prehliadku na ulici The Mall, ktorá vedie od Buckinghamského paláca až po Admirality Arch na Trafalgarskom námestí.

Narušitelia

Veľkolepé podujatie sa zatiaľ zaobišlo bez väčších problémov, hoci štvorica mužov mierne narušila prehliadku tým, že preskočila zábradlie.

Dvom protestujúcim sa podarilo vbehnúť medzi pochodujúcich hudobníkov, kým ich polícia dozerajúca na poriadok zadržala a doslova odtiahla preč. Podľa denníka Daily Mail išlo o bojovníkov za práva zvierat.

Príchod na kočoch, koňoch aj v aute

Trooping the Colour sa vždy nesie v znamení stoviek koní, jazdcov, pechoty a pochodovania.

Trooping the Colour 2022 v Londýne Zdroj: Getty

Niektorých členov kráľovskej rodiny – ako napríklad vojvodkyne Kate či Camillu alebo deti princa Williama – previezli do paláca ku kráľovnej na kočoch, pričom ich sprevádzali slávnostne odetí vojaci a čestná stráž.

Trooping The Colour, oslavy platinového jubilea kráľovnej Alžbety II. a jej 96. narodenín. Na fotke princezná Anna. Zdroj: Getty Images

Samotný Will, rovnako ako napríklad dcéra kráľovnej princezná Anna sedeli na koňoch. Budúci kráľ Charles sa nechal odviezť v aute.

Princ Charles na Trooping the Colour 2022. Zdroj: Getty Images

Každý je však zvedavý na najväčšiu udalosť dňa – slávnostné zhromaždenie kráľovskej rodiny (na čele s kráľovnou) na palácovom balkóne, z ktorého budú mávať tisícom fanúšikov.

Hoci sa tam objavia Meghan s Harrym, chýbať bude napríklad zdiskreditovaný syn staručkej vladárky, princ Andrew, ktorý čelí škandalóznym sexuálnym obvineniam spojeným s pedofilnou kauzou zosnulého amerického finančníka Epsteina.

Dojatá Alžbeta sa všetkým poďakovala

Britská kráľovná Alžbeta II. poďakovala vo štvrtok všetkým ľudom zapojeným do osláv jej platinového jubilea. Spravila tak krátko pred začiatkom veľkolepých štvordňových osláv a sprievodov, ktorými si Spojené kráľovstvo chce uctiť 70. výročie kráľovninho nástupu na trón.

„Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do zvolania celých komunít, rodín, susedov a priateľov, aby si pripomenuli moje platinové jubileum, a to v Spojenom kráľovstve i v celom Spoločenstve národov (Commonwealth of Nations)," uviedla Alžbeta vo vyhlásení.

„Som stále inšpirovaná priazňou, ktorú mi preukazujete, a dúfam, že nasledujúce dni nám ponúknu možnosť porozmýšľať nad všetkým, čo sa dosiahlo za posledných 70 rokov – my sa však sebavedomo a s nadšením pozeráme do budúcnosti," uviedla kráľovná.

Britská kráľovná je aj 70 rokov od nástupu na trón, ktorý zdedila po smrti svojho otca kráľa Juraja VI. vo februári 1952, stále medzi občanmi svojej krajiny obľúbená. Podľa posledného prieskumu verejnej mienky ju vníma pozitívne až 80 percent opýtaných.