Kráľ a kráľovná, ktorí boli včera korunovaní vo Westminsterskom opátstve, sedeli vedľa princa Georga, princeznej Charlotte a princa a princeznej z Walesu, no päťročný princ Louis, zostal doma.

Na koncerte vystúpili hviezdy ako napríklad Nicole Scherzinger, Amanda Holden, Katy Perry, Lionela Richieho a skupiny Take That. Informuje spravodajský portál DailyMail. Na mieste je viac ako 20 000 ľudí a oslavy korunovácie kráľa a kráľovnej sú v plnom prúde. Celú show moderoval britský herec Hugh Bonneville.

The King and Queen have arrived at the Coronation Concert.#CoronationConcert pic.twitter.com/yw68oQQSfV