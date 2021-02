O nemeckom kancelárovi a diktátorovi Adolfovi Hitlerovi bolo všeobecne známe, že miluje krásne ženy. Napriek tomu, že jeho život sa skončil samovraždou po boku Evy Braunovej, jeho srdce patrilo inej žene. Najväčšou a jedinou životnou láskou diktátora Adolfa Hitlera bola podľa historikov aj zachovaných dokumentov jeho o dvadsať rokov mladšia neter Geli Raubalová.

Hitlerova neter Geli Raubal. Zdroj: wikipedia

Dlhé roky mnohých máta príbeh o tragickej a nenaplnenej láske Adolfa, ktorou bola údajne jeho neter Geli Raubalová. V roku 1925 si Hitler najal svoju nevlastnú sestru Angelu ako domácu pani, ktorá so sebou priviedla aj svoje dve dcéry Geli a Elfriede. Geli mala v tom čase ešte len 17 rokov, no Hitlerovu náklonnosť si získala okamžite svojou nezvyčajnou krásou. Zmienky a výpovede ľudí z toho obdobia tvrdia, že od toho momentu, keď Geli vkročila do jeho domu, na ňu nedokázal prestať myslieť. "Bola to vysoká dievčina temnej krásy. Nemohli ste ju prehliadnuť," opísala ju jedna z vtedajších susediek.

Krásna Geli sa stala jeho celým svetom. Bola slabou stránkou a zraniteľným miestom neohrozeného a krutého muža. O dva roky neskôr sa spolu s ním presťahovala do mníchovského apartmánu, kde si spolu nažívali celé štyri roky. Zo strachu a potreby neustálej kontroly ju však držal v zlatej klietke. Po prevalení jej aférky so šoférom urobil svojej láske zo života peklo a čiastočne ju nahradil Evou Braunovou.

