Objav záhadného kovového monolitu hlási aj Rumunsko. Došlo k tomu len pár dní po tom, ako sa podobný objekt objavil a krátko na to aj zmizol z púštnej oblasti v americkom štáte Utah.

V Rumunsku sa kovový monolit objavil na pahorku v okolí mesta Neamt na severovýchode krajiny. Snímky tohto štvormetrového stĺpu sa v miestnych médiách prvýkrát objavili minulý týždeň. Rozhlasová stanica Jurnal FM tam vyslala svoj štáb, ktorý hlásil, že našli "objekt z kovu pokrytý špirálovými vzormi".

Agentúra AFP uviedla, že bez precedensu z amerického štátu Utah, kde v polovici novembra v púšti objavili trblietavý hranol, by informácie o podobnej záhade v Rumunsku pravdepodobne v zahraničných médiách zostali bez povšimnutia. Rumunská tlač sa síce o túto tému zaujíma málo, ale sociálne siete ju plne nahradili, konštatovala agentúra AFP.

VIDEO Po Utahu sa záhadný monolit objavil a zmizol aj v Rumunsku

Vo videu zverejnenom na Facebooku jeden z diskutérov označil rumunský monolit za "úbohú repliku" toho utahského. Vyhlásil, že je to "v skutočnosti iba stará haraburda, ktorú tam niekto osadil". "Ani len poriadnu repliku nie sme schopní urobiť," napísal Alexandru, zatiaľ čo iní na objekte zaznamenali stopy po zváraní.

Rovnako ako v Utahu aj rumunský "monolit zmizol", a to v pondelok 30. novembra, a to "rovnako záhadne, ako sa objavil". Objav monolitu v americkej púšti sa stal hitom internetu. Kým mnohí diskutéri - vážne i zo žartu - podporovali tézu, že ide o dielo mimozemských návštevníkov, iní sa prikláňali k verzii, že je to umelecké dielo neznámeho autora.

Argumentovali, že nie je neobvyklé, že umelci inštalujú svoje diela na odľahlých miestach - buď ide o sochy alebo inštalácie tzv. land artu, keď autor pri tvorbe umeleckého objektu využíva prirodzené prírodné prostredie. V mnohých prípadoch je súčasťou takéhoto diela aj cesta, ktorú musí záujemca o tento druh umenia prekonať.