Minca z roku 1933 nebola nikdy vydaná po tom, ako prezident USA Franklin Roosevelt vyňal svoju krajinu z tzv. zlatého štandardu – spôsobu vyjadrenia meny v menovom systéme, kde štandardným ekonomickým meradlom je zlato. Aukčný dom označil danú mincu, známu ako Double Eagle, za poslednú americkú zlatú mincu vyrobenú a určenú pre obeh a "jednu z najžiadanejších numizmatických položiek na svete".

The only 1933 Double Eagle Coin ever allowed to be privately owned is up for sale at Sotheby’s, with the auction house estimating the coin will sell for between $10 million and $15 million https://t.co/mTfUUHhGE8 pic.twitter.com/tdyuc2qT9T