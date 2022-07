Či už v spoločenských šatách alebo v uniforme, Aleksandra (23) vyzerá stále skvele! Rodáčka z Ukrajiny bráni svoju krajinu so zbraňou v ruke. Predvídala vraj, že konflikt s Ruskom sa nakoniec skončí vojnou, a tak sa už pred nejakým časom prihlásila do armády. Profil na sociálnej sieti Instagram zásobuje fotografiami z frontu a má poriadnu základňu fanúšikov, ktorí ju právom prirovnávajú k Lare Croft.

Zdroj: instagram @олександра самсонова

Odvážna Ukrajinka, ktorej črty tváre sú podobné výzoru Angeliny Jolie, sa na internete dokázala presláviť ako Ukrajinka Lara Croft. Práve pre svoju podobu s filmovou postavou sa jej fotografie stali virálnymi. Aleksandra však rozhodne nie je žiadna krehotinka. Aleksandra šéfredaktorovi webu ELLE.UA povedala, že po rozsiahlej invázii Ruska na Ukrajinu ani na chvíľu nepochybovala o tom, že pôjde do vojny ako dobrovoľníčka. K obrane vlasti ju motivujú deti, ktoré si zaslúžia šťastné detstvo, nie smrť z rúk okupantov.

Ako v rozhovore uviedla, nepochybovala o tom, že dôjde k totálnej vojne a pred tromi rokmi sa začala pripravovať na inváziu. „Akokoľvek to znie cynicky, čakala som to. Čím skôr sa to začne, tým skôr sa to skončí,“ uviedla Aleksandra pre denník Obezrevatel.

28. februára tohto roku, štyri dni potom, čo došlo k invázii ruských vojsk, už bola pri útvare pripravená brániť svoju krajinu. „Nič mi nezlomí srdce tak, ako ukrajinské deti, ktoré umierajú a trpia pre túto vojnu. Keď vidím naše deti plakať, trhá mi to srdce,“ povedala Alexandra, ktorá chce znova vidieť svoju krajinu slobodnú. Predtým na svoj profil na Instagrame dávala fotografie v sexi šatách a v podpätkoch, teraz tam dáva snímky z frontu, kde je v uniforme so zbraňou v ruke.

„Jediné ťažkosti, s ktorými som sa musela a stále musím potýkať, sú starosti mojej mamy. A smrť priateľov. Ak v niektorých momentoch hovoríme o nedostatku komfortných podmienok, to ma nestresuje. Je vojna a treba byť pripravený na všetko,“ dodala odvážna kráska.