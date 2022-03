Fotografie a videá zverejnené v uplynulých dňoch na sociálnej sieti Twitter ukazujú ukrajinských civilistov, ktorí bojujú proti zločincom, ktorí sa snažia kradnúť tovar a peniaze počas prebiehajúcej krízy. Niekoľko zločincov bolo vidieť na fotografiách z vojnou zničeného Kyjeva, pripútaných k lampám ako trest za údajné rabovanie v hlavnom meste Ukrajiny počas ruskej invázie.

This is how looters are punished in Ukraine. pic.twitter.com/Y0c9UjlRN9 — Barbara (@623Sis) February 27, 2022

Od začiatku ofenzívy ruského prezidenta Vladimira Putina sa v krajine objavilo niekoľko správ o rabovaní. Primárnymi cieľmi týchto zlodejov boli supermarkety, čerpacie stanice a banky. Ukrajinci sa s nimi však porátali svojsky. Previnilcov začali priväzovať potravinárskou fóliou k stromom a stĺpom priamo na ulici. Mnohým z nich dokonca na znak poníženia stiahli nohavice a naložili takpovediac päť a dvadsať na holú.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko varoval pred rabovaním v hlavnom meste za stanného práva a pohrozil horším trestom ako priviazaním k stĺpu – zastrelením.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Zdroj: Efrem Lukatsky

„Chcem zdôrazniť: Lupiči budú podľa vojnových zákonov bez varovania zneškodnení! Len čo uvidíte podozrivých ľudí, lupičov, obráťte sa na políciu a armádu!“ napísal starosta na svojom Telegrame.

Rusi rabujú a ničia všetko, na čo prídu

Českému denníku Blesk sa podarilo spojiť s Askadom Ašurbekovom, tajomníkom oblastnej rady Záporožskej oblasti z dobytého mesta Tokmak, aby im priblížil aktuálnu situáciu v okupovanom meste a tiež správanie okupantov. "Osem dní v meste nebolo svetlo ani voda. Všetko komunikačné spojenie bolo po prvom ostreľovaní ruskými okupantmi rozbombardované a zničené. Celé mesto bolo paralyzované, nefungovali komunálne ani sociálne služby, ani polícia. Ľudia boli bez jedla, obchody, predovšetkým lekárne, boli zatvorené. Po ôsmich dňoch sa nám podarilo čiastočne obnoviť chod mesta. Teraz je to 14 dní od začiatku okupácie Tokmaku, stále sme odrezaní od sveta. Do mesta nikto nesmie vstúpiť ani z neho odísť. Nepustia ani sanitky. Pokúsili sme sa dostať sem zo Záporožia nejaké lieky, ale nepodarilo sa nám to," uviedol v rozhovore pre český denník Blesk.

Na otázku, ako sa správajú okupanti na Ukrajine, nenašiel pozitívne slová. "Okupanti ničia všetko, na čo prídu. Okrádajú podniky aj obyčajných ľudí. Berú všetko: peniaze, jedlo, veci, akýkoľvek majetok. Tam, kde si urobili základne, všetko vyplienili a rozkradli," dodal Askad k aktuálnej situácii v meste.