Britský denník Daily Mail opísal, ako sa po mesiaci ruskej invázie učiteľke darí. Olena je napoly Ruska a priznáva, že nečakala, že by Rusko mohlo skutočne napadnúť Ukrajinu. „Sledovali sme správy, ale nikdy sme neverili, že vojna sa skutočne začne,“ povedala denníku.

Zdroj: Profimedia

Oleninu rodinu zobudili 24. februára okolo pol šiestej ráno tri obrovské explózie, ktoré podľa všetkého pochádzali z neďalekého vojenského letiska. „Manžel Mykola odišiel natankovať do auta benzín, aby sme mohli utiecť, zatiaľ čo ja som rýchlo balila. Ale auto malo defekt a polhodina, ktorú Mykola strávil výmenou kolesa, mu zachránila život,“ priznala Olena.

Učiteľka zrazu začula ohlušujúcu explóziu a črepy z okien sa rozleteli do všetkých strán. „Je zázrak, že som prežila. Pamätám si, ako som si hovorila: Nie som pripravená zomrieť!“ opisuje hrozné spomienky Olena. Ženu počas explózie zasiahla do oka črepina. V prvom momente a návale adrenalínu si podľa jej slov ani neuvedomila, že má niečo v oku. Olenu síce ošetrili v neďalekej nemocnici, no keďže na mieste nebol odborník, dostala len očné kvapky. Nakoniec sa spolu s manželom schovala na dva týždne do krytu. Zranenie sa jej však nelepšilo a v obave, že príde o oko, sa rozhodla vyhľadať pomoc.

Zdroj: Profimedia

A pomohli jej aj médiá. Britskému denníku The Mail on Sunday sa v spolupráci s Červeným krížom podarilo Olenu spoločne s dcérou Katou dostať po niekoľkých desiatkach hodín cesty do Poľska. V súčasnosti je žena v jednej z poľských nemocníc a čaká na operáciu. Nie je však vôbec isté, že Olena na pravé oko ešte niekedy uvidí. "Mám silné poranenie očnej buľvy, oddelenú sietnicu a často mi oko krváca," priznala Olena.

„Viem, že mám túto traumu, a viem, že som bola jednou z prvých obetí vojny, ale chápem, že som jednou z mnohých. Viem, že mnohí nikdy nebudú môcť získať pomoc, ktorá sa dostala mne,“ dodala Olena.

Prečítajte si tiež: