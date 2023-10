Situácia, ktorá v sekunde zmenila život celej rodine. Farmárska rodina Mofferových z Oklahomy si v pokoji nažívala až do času, keď sa k ich domu priblížil túlavý pes, ktorý ohrozoval novonarodené mačiatka. Práve táto noc sa stala osudnou mladej Laramie, ktorú nechtiac usmrtila vlastná matka.

K rodinnému nešťastiu došlo potom, čo mladá tínedžerka počas noci upozornila mamu na psa, ktorý sa potuluje po ich pozemku. V snahe zachrániť mačiatka zobrala Amanda Moffet (43) do rúk zbraň, vyšla na dvor a niekoľkokrát vystrelila do tmy. Prvotne chcela psa zahnať, keď sa jej to však nedarilo, vystrelila znova na tvora, ktorého len matne videla. Pravdou však bolo, že onen tieň nebol žiaden pes, ale jej vlastná dcérka.

Farma v Oklahome sa stala dejiskom desivej udalosti. Matka nešťastnou náhodou zastrelila svoju dcéru. Zdroj: gettyimages

„Keď som vystrelila, bola vonku už tma a vedela som, že moja dcéra je niekde vonku a snaží sa zachrániť naše mačiatka pred psom. Predtým, ako som vystrelila, neoverila som si, či je niekde v blízkosti," uviedla na serveri Daily Mail Amanda o udalostiach osudnej noci.

Miesto posledného odpočinku Loramie. Dievčatko bolo veľmi obľúbené a milovalo zvieratá a prírodu. Zdroj: indcianacintycouncil/facebook

Amanda teraz čelí až 8 rokom za mrežami. Vzhľadom na výsledky vyšetrovania je veľmi pravdepodobné, že trest bude nakoniec podstatne nižší. Zatiaľ je žena pod dohľadom, ale na slobode. Laramie bola rodinou veľmi milovaná. Zbožňovala zvieratá a stále sa usmievala. Podľa rodinných príslušníkov mala s matkou veľmi dobrý vzťah a už fakt, že zomrela takouto nešťastnou náhodou hovorí za všetko.