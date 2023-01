Nedeľný večer sa zmenil na drámu, keď do skupiny chodcov v Harringay v severnom Londýne napálilo čierne SUV. Šofér motorového vozidla na chodníku zrazil celkovo šesť ľudí, ktorí ostali po nehode ležať na chodníku.

Namiesto pomoci zraneným sa však vodič dal prekvapivo na útek a to aj napriek tomu, že okoloidúci, ktorí sa ponáhľali na pomoc raneným, sa ho snažili zastaviť.

Pri večernej tragédie bolo podľa britského Daily Mail zranených šesť ľudí, z čoho boli štyri osoby boli prevezené do nemocnice a dve osoby boli ošetrené na mieste. Žiadny z chodcov si nemyslí, že by utrpel život ohrozujúce zranenia.

WATCH: #BNNUK Reports.



Emergency services were called at 7.13pm today following reports that a car collided with pedestrians near the junction with Salisbury Road in #Harringay part of #London.#UK #crime pic.twitter.com/WBcKpzeSFt