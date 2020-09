Dve lietadlá vrazili do budov Svetového obchodného centra (World Trade Center, WTC) v New Yorku, tretie narazilo do budovy Pentagónu vo Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia. Celkovo pri týchto teroristických útokoch zomrelo takmer 3000 ľudí z 93 krajín sveta a zranenia utrpelo ďalších približne 6000 ľudí.

Ciele nevybrali teroristi náhodne. Svetové obchodné centrum sa stalo obeťou svojho ikonického postavenia na panoráme Manhattanu, ktorá reprezentuje ekonomicky vyspelé Spojené štáty americké, a Pentagón si vybrali preto, lebo v ňom sídli americké ministerstvo obrany a hlavné veliteľstvo ozbrojených síl.

Ako prvá sa stala ráno o 08.46 h miestneho času terčom útoku teroristickej organizácie al-Káida severná budova WTC v New Yorku. O 17 minút neskôr (o 09.03 h) narazil do južnej budovy druhý Boeing 767.

Štyristo metrov vysoké dvojičky sa po nárazoch lietadiel zrútili, pričom ich pád zničil ďalších 50 budov. Obrázky padajúcich mrakodrapov, obrovského oblaku prachu i sutín, ktorý sa valil ulicami New Yorku a pred touto pohromou utekajúcich ľudí, vzápätí obleteli celý svet.

Tretie lietadlo nasmerovali teroristi na sídlo amerického ministerstva obrany, Pentagónu. O 09.45 h vrazilo do jeho západnej strany. Pri útoku zahynulo 125 vojenských a civilných zamestnancov rezortu obrany, ako aj 64 cestujúcich v lietadle vrátane piatich únoscov.

Útoky na dve veže Svetového obchodného centra si vyžiadali stovky obetí a tisícky zranených. Zdroj: Getty Images

Štvrté lietadlo spadlo v neobývanej oblasti Pensylvánie. Stroj sa zrútil po súboji medzi pasažiermi a štyrmi teroristami, ktorí premohli pilotov, získali kontrolu nad lietadlom a naviedli ho smerom na Washington D.C. Okrem teroristov zahynulo 33 cestujúcich a sedem členov posádky.

Miesto tragédie pripomína Národný pamätník leteckej linky UA93, nachádzajúci sa neďaleko dediny Shanksville.

Teroristické útoky zastihli amerického prezidenta Georgea W. Busha na Floride. Ešte v ten deň sa vrátil do Bieleho domu a vo večernom televíznom prejave prisľúbil vypátranie i potrestanie vinníkov tragédie a odplatu krajine, ktorá by im poskytla úkryt.

Hrdinovia čierneho dňa. Zdroj: Dr Emil Chynn/Caters News

Teroristi pochádzali zo Saudskej Arábie a siedmich ďalších arabských krajín, pričom útok financovala teroristická organizácia al-Káida saudskoarabského militanta Usámu bin Ládina. Spojené štáty po ňom pátrali v rámci boja proti terorizmu, až ho napokon v Pakistane vypátrali a zastrelili príslušníci špeciálnej elitnej jednotky Seals. Smrť Usámu bin Ládina potvrdil 2. mája 2011 americký prezident Barack Obama.

Na mieste dvoch zrútených budov Svetového obchodného centra v New Yorku, ktoré dostalo názov Ground Zero (epicentrum), sa každoročne stretávajú pozostalí po obetiach teroristických útokov, ako aj tí, ktorí ich prežili. Na obete spomínajú zvonením zvonov, minútou ticha a čítaním ich mien.

Bezprecedentný útok zasiahol nielen Spojené štáty, ktoré vyhlásili "vojnu proti terorizmu", ale celý svet, ktorý už nebol potom takým, akým bol pred 11. septembrom 2001. Mnohé krajiny sprísnili bezpečnostné opatrenia a prijali tvrdú protiteroristickú legislatívu.