FOTO Temnota nad Bidenom: Drsná šikana, jedna tragédia za druhou a bojoval so závislosťou!

Získal najviac hlasov v histórii prezidentských amerických volieb! Popularita Joea Bidena (77) vyletela v USA raketovou rýchlosťou, no málokto by povedal, že jeho život nebol ani zďaleka taký ružový, ako by sa spočiatku zdalo. Po ťažkom detstve ho sprevádzala jedna tragédia za druhou, potom prišiel rad politických neúspechov a taktiež boj so závislosťou!