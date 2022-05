FOTO Takto ste Brigitte Macron ešte NEVIDELI: Rifle a botasky... čo robila v Disneylande? ×

Je známe, že prvá dáma Francúzska Brigitte Macron pomáha všade, kde sa dá a je patrónkou nejednej charitatívnej organizácie. Manželka Emmanuela Macrona si to však najnovšie nenamierila do nemocnice, ale rovno do Disneylandu, kde robila spoločnosť chorým detičkám.