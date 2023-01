Naši predkovia tiež verili, že v roku 2023 bude vzdušná doprava plná lietajúcich áut. To bola odjakživa typická predstava ľudí o budúcnosti. Dodnes síce žiadne elektrické autá na oblohe nevidíme, ale posledné desaťročie prinieslo svetu nepredstaviteľný pokrok v technológiách, medicíne aj vede.

Toto všetko sa stalo v roku 1923

Ani samotný rok 1923, odkiaľ predpovede pochádzajú, nebol najnudnejší. V Amerike bolo založené svetoznáme filmové štúdio Warner Bros a svet filmu bol v rozkvete. Ľudia v Amerike aj Európe zažívali "filmové šialenstvo", ktoré sa volalo "Zlatá éra filmu". Kiná praskali vo švíkoch a v tom čase sa stali hlavným zdrojom zábavy. Zatiaľ čo sa "bohatý" svet zabával a Američania bojovali s prohibíciou, architektom v Egypte sa podarilo odhaliť hrobku Tutanchamóna. V rovnakom roku vyšlo aj prvé číslo časopisu Time.

V roku 1923 sa filmu darilo. Zdroj: Profimedia.sk

V roku 1923 a teda presne pred 100 rokmi jedny noviny publikovali článok o tom, ako podľa nich bude vyzerať rok 2023. Informuje o tom portál The Vintage News na svojom webe. Paul Fairie, výskumník z "University of Calgary" v Alberte v Kanade tieto výstrižky z novín publikoval na Twitteri. Niektoré predpovede sú bizarné a ešte si na svoj nástup budú musieť počkať, no niektoré z nich sú šokujúco presné.

Budeme pracovať iba 4 hodiny

Osemhodinová pracovná doba je dnes bežnou normou vo väčšine zamestnaní. Nebolo tomu tak vždy a ľudia často bojovali so zlými pracovnými podmienkami, vyčerpávajúcou pracovnou dobou a nízkymi platmi. V 16. storočí vzniklo Osemhodinové hnutie, ktoré však zabezpečilo Spojeným štátom osemhodinový pracovný čas až v roku 1937.

Kedysi sa ľudia sťažovali na vyčerpávajúcu pracovnú dobu. Zdroj: Archív

Jeden expert z roku 1923 predpovedal, že do roku 2023 bude pracovný deň „nie viac ako štyri hodiny denne, kvôli práci elektriny“. Táto optimistická predpoveď sa síce nenaplnila, no moderné technológie nám v dnešnej dobe určite prácu uľahčujú a niektorým ľuďom zabezpečujú príjem s minimálnym vynaloženým úsilím.

