FOTO Odpadnete, ako dnes vyzerá najväčší detský tučko: Toto s ním spravili dva roky chudnutia!

Indický chlapec Arya Permana vážil pred diétami, cvičením a chirurgickou procedúrou neskutočných 192 kíl – a to mal vtedy len 10 rokov. Písal sa rok 2016 a on bol otrokom svojich kíl; nemohol chodiť do školy, sám sa kúpať, skrátka nič. Všetko sa zmenilo, keď si tento nešťastný príbeh všimol miestny tréner a zaprisahal sa, že z Aryu spraví zdravšieho človeka.