Aj vy máte obavy z cestovania do zahraničia? Vyzerá to tak, že nie ste jediní. Aj napriek tomu, že do Grécka už môžu cestovať turisti členských krajín Európskej únie, zívajú hotely, ulice a pláže prázdnotou. Množstvo ľudí totiž uprednostňuje tento rok dovolenku vo vlasti a pre pandémiu koronavírusu majú z vycestovania do cudziny strach.

Od 15. júna 2020 môžu občania 29 krajín (vrátane Slovenska) pricestovať do Grécka bez povinnosti absolvovať karanténu či predloženia potvrdenia o výsledku testu na ochorenie COVID-19. Na letisku po prílete však môžu byť vykonávané náhodné kontroly cestujúcich. Informuje o tom MZV na svojej webovej stránke.

Anketa Plánujete tento rok dovolenku v zahraničí? Áno. 13%

Nie, zostanem doma. 87% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

