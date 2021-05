Obrovské okuliare, ovísajúce šaty a chudá postava, tak vyzeral dnes už 65-ročný Bill Gates v čase, keď zakladal Microsoft a bol slobodným mládencom. Bol ako chodiaca reklama na počítačového génia s nízkou socializáciou a vysokým IQ. Stelesňoval hádam všetky stereotypy, ktoré o takýchto „nerdoch“ kolujú. O to väčšie je prekvapenie, že hoci tak tento počítačový guru pôsobil, v skutočnosti sa správal sebavedomý „alfa“ samec na love.

Aspoň to tvrdí Gatesov dvorný životopisec James Wallace, ktorý o slávnom miliardárovi napísal hneď dve biografie.

„On a jeho parta dva až tri dni makali na počítačovom kóde, tričká zalepené od pizze. Potom to roztočili na divokej oslave v Seattli. Išli do mesta a k Billovi domov dovliekli striptérky,“ opísal Wallace pre britský denník Daily Mail Billove mladé časy. Často vraj s kamarátmi blbol; napríklad s nimi plával nahý v bazéne. „Nebol to žiadny svätec,“ dodal autor.

Bill Gates bol vraj sukničkárom, ktorý spočiatku nebol Melinde príliš verný a zmenil sa až po svadbe. Zdroj: Getty Images

Ba čo viac, Gates, ktorý sa teraz po 27 rokoch rozvádza so svojou manželkou Melindou, jej na začiatku ich vzťahu v roku 1988 nebol vôbec verný. Síce na to nevyzeral, ale bol sukničkárom, ktorý sa „napravil“ až po svadbe. Predtým vymetal nočné kluby a často sa vraj snažil zbaliť novinárky, ktoré písali o Microsofte.

Nič z toho sa však nemedializovalo, pretože Gates noviny kŕmil informáciami a nikto nechcel, aby s tým prestal.

Bill a Melinda sa vraj na rok dokonca rozišli, lebo Gates sa nechcel viazať, v roku 1992 sa však dali opäť dokopy. Odvtedy jej bol verný, zhodujú sa ľudia, ktorí ho poznajú. On sám bol vraj na svoju monogamiu, ktorej v mladíckych časoch určite neholdoval, hrdý.

