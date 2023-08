Taiwanský viceprezident William Lai (druhý sprava) si podáva ruku so svojimi stúpencami po jeho príchode do New Yorku 13. augusta 2023. Čína v nedeľu vyjadrila nespokojnosť a sľúbila opatrenia v reakcii na návštevu taiwanského viceprezidenta Williama Laia v USA. Ten v sobotu pristál v New Yorku. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Zdroj: TASR