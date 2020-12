Podivný objekt, ktorý sa prvýkrát objavil v púšti v americkom Utahu, má podľa všetkého svojho prvého zástupcu nie len v Česku ale už aj na Slovensku. K jeho objaveniu došlo v sobotu, keď si ho na poli všimli miestni obyvatelia a okamžite si z neho urobili atrakciu, pri ktorej sa chcel každý odfotiť.

Monolit v púšti v Utahu vyvolal množstvo otázok. Zdroj: Facebook/KCBS Radio

"Dnes popoludní som narazil pri prejazde medzi Otrokovicami a Tečovicami pri Zlíne na tajomný monolit, o ktorom ste písali,"opísal pre český Blesk v sobotu jeden zo svedkov. "Vyzerá naživo veľmi mysticky," dodal čitateľ.

V pondelok dopoludnia sa sa na facebookovej stránke Záhadný monolit objavili fotografie a informácie aj o jeho objavení sa na Slovensku. "Záhadný monolit už máme aj na Slovensku. Objavil sa priamo pri nákupnom centre v Senci. Kovová konštrukcia s výškou vyše 3 metrov. Kto ho tam priniesol? Ako je možné, že si to nikto nevšimol na takom frekventovanom mieste? Aj toto je záhada,"uvádza sa na stránke.

Kovový objekt vyvolal obrovský rozruch práve pre svoje tajomstvo pôvodu. Po tom, ako sa totiž v polovici novembra objavil v Utahu totiž po niekoľkých dňoch záhadne zmizol a následne sa nečakane objavil na ďalších miestach v Kalifornii, južnom Anglicku, Nemecku, Španielsku, Belgicku a ďalších. O pôvode 3,8 metra vysokého objektu sa zatiaľ len špekuluje. Nikto netuší či ide o žart, umenie alebo o odkaz mimozemskej civilizácie.

Objavil sa aj v Rumunsku

V Rumunsku sa kovový monolit objavil na pahorku v okolí mesta Neamt na severovýchode krajiny. Snímky tohto štvormetrového stĺpu sa v miestnych médiách prvý raz objavili minulý týždeň. Rozhlasová stanica Jurnal FM tam vyslala svoj štáb, ktorý hlásil, že našli "objekt z kovu pokrytý špirálovými vzormi".

Záhadný kovový monolit, ktorý sa objavi na pahorku v okolí mesta Neamt. Zdroj: Robert Iosub

Rovnako ako v Utahu aj rumunský "monolit zmizol", a to v pondelok 30. novembra, a to "rovnako záhadne, ako sa objavil". Objav monolitu v americkej púšti sa stal hitom internetu. Kým mnohí diskutéri - vážne i zo žartu - podporovali tézu, že ide o dielo mimozemských návštevníkov, iní sa prikláňali k verzii, že je to umelecké dielo neznámeho autora.