Vysokoškoláčka Mel Brown (30) si podľa britského denníka Daily Mail zarobí predajom použitej spodnej bielizne viac ako 600 libier mesačne. Použité pančuchy a nohavičky predáva prostredníctvom internetového obchodu a dopyt po jej, ehm, produktoch, je čoraz väčší. A ako sa k tejto práci dostala?

Pre britský denník prezradila, že po Halloweene začala predávať svoje použité masky za 15 libier. A nápad s predajom použitého spodného prádla bol na svete. "Nohavičky zvyčajne nosím dva dni. Idem na prechádzku, do školy alebo si zabehať," hovorí Mel, ktorá má aj náročných zákazníkov. "Jeden napríklad chcel, aby som si obliekla pančuchy a robila drepy. Ďalší zákazník mi zas napísal, či by som nemohla v pančuchách šliapať po sladkostiach a ovocí a aby som mu to ovocie aj s pančuchami poslala. To video malo iba 10 sekúnd, no zaplatil mi 45 libier," priznáva Mel, ktorá je, mimochodom, zadaná. A čo na to hovorí jej priateľ?

Možno zostanete prekvapení, ale v jej podivnom biznise ju podporuje. "Vie, že sú z toho peniaze. Podporuje ma. Niekedy sa však nestačí diviť, čo všetko mužom posielam," hovorí so smiechom.