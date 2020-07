Nosí obojky, šteká, aportuje a spí v pelechu pre psa. 21-ročná Jenna Phillips z amerického Texasu žije doslova psí život. Jenna, ktorá zanechala prácu, aby žila ako pes na plný úväzok, prezradila, že teraz zarába mesačne až 6-ciferné sumy. Pred dvoma rokmi si mladá kráska založila účet na stránke OnlyFans, kde začala zverejňovať fotografie a videá zo svojho života, na ktorých sa správa ako pes. Jenna priznala, že na šteňa sa hrala už od útleho veku, nikdy to však nevnímala ako sexuálnu hru.

Zmena prišla až po registrácii na stránke a stretnutí sa s dvoma mužmi, ktorí jej objasnili, ako sa v "pet play"môže posunúť aj k sexuálnym praktikám. Hra na zvieratko totiž spadá medzi fetiše pod záštitou BDSM. Jenna sa o svoju sexualitu začala zaujímať viac a následne aj pridávať platený erotický obsah, vďaka ktorému zarába mesačne poriadny balík peňazí. „Cítim sa ako pes. Chcem sa len vrtieť, hrať, dávať sa škrabkať a behať. Vždy som sa správala ako šteňa, ale najprv som to nevnímala sexuálne. Predstierala som, že som šteňa, už keď som vyrastala. Najviac milujem pochvalu. Rada počúvam, keď mi povedia, že som dobré dievča. Moje srdce sa zakaždým roztopí. Keď sa na to teraz pozerám, bolo to vo mne vždy. Len som nevedela, že existuje scéna, na ktorú s mojou osobnosťou zapadnem. Pokiaľ ide o tieto spoločenské hry, väčšina dievčat robí mačiatka, líšky alebo králiky a väčšina šteniat sú muži,"vysvetlila v rozhovore pre britský The Sun.

Spočiatku na svoje stránky pridávala len takzvaný vanilkový"obsah, no jej vnímanie sa postupne zmenilo a Jenna začala pridávať videá a fotografie zo svojho psieho života. Na svojej stránke má obrovské množstvo fanúšikov, ktorí mesačne platia 20 dolárov za sledovanie jej obsahu. Platený obsah je na rozdiel od toho verejného na TikToku bez cenzúry. Jenna na mnohých videách aportuje ako pes, naháňa loptičky alebo sa kúpe, väčšinou je na videách celkom nahá. „OnlyFans bol predtým iba koníčkom. Potom som si uvedomila, že v skutočnosti neexistuje trh pre ženské šteniatka. Teraz je to moja práca na plný úväzok. Moje príjmy sa stokrát zvýšili, odkedy som sa presunula k obsahu pre šteňatá. Mesačne zarábam 6-cifernú sumu," uviedla a dodala, že väčšina jej príjmov pochádza z videí na objednávku. Za jedno krátke video na želanie zákazníka si vypýta zväčša sumu okolo 1 200 dolárov.