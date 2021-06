Hrôza čo i len pomyslieť na to, čo sa pred 32 rokmi odohralo na strednom Slovensku! Štefana Sviteka poznalo vďaka jeho nevyspytateľnému správaniu celé okolie. Jeho zvrátenosť totiž nepoznala hranice a v alkoholickom opojení sa jeho sadistické chute iba stupňovali. Štefan mal už od detstva záľubu v častej konzumácii alkoholu a v utrpení iných. Jeho detstvo bolo na rozdiel detí susedov úplne odlišné. Namiesto vystrájania v dedine s inými deckami už ako 10-ročný priviazal mačku k osiemu hniezdu, zapaľoval žaby a týral ostatné zvieratá. Nad ich mŕtvolami sa potom ukájal a v 12 rokoch mal viackrát sex s dobytkom.

Jeho rodičia neboli taktiež vzorným príkladom. Otec bol alkoholik a problémy si vybíjal najmä na svojej žene. Ako sa dalo čakať, rovnaký manžel a otec vyrástol aj zo Štefana, ktorý sa z Kysúc presťahoval do Brezna. Na prekvapenie, napriek svojej nevyspytateľnej a zvrátenej povahe, sa oženil s Máriou, ktorá mala dvojročnú dcérku už z predchádzajúceho manželstva. Netrvalo dlho a Mária otehotnela aj so Štefanom. Dokonca dvakrát. Druhé dieťa však pre beštiálne vyčíňanie svojho otca nedostalo žiadnu šancu na život.

Štefan Svitek po zatknutí. Zdroj: polícia

V osudnú noc sa Štefan vracal z krčmy, kde sa poriadne opil so svojím kolegom. Jeho výjazdy do krčmy boli už viac-menej každodennou rutinou, a tak veľmi dobre jeho manželka vedela, že keď sa vráti, bude opäť agresívny. Spolu s dvoma dcérkami sa preto zamkla v spálni, no bezpečný úkryt pred zabijakom Svitekom to rozhodne nebol. Rozzúrený vylomil dvere a sekerou udelil svojej manželke do hlavy 16 rán. Potom sa obrátil k dcéram, nad ktorými sa taktiež nezľutoval a obe († 4 a † 6) zmasakroval. Tu sa však jeho vyčíňanie neskončilo. Opojenému alkoholom sa jeho neľudské chute stále zväčšovali.

