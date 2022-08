Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu. Zatiaľ čo 900 hasičov, vyše 200 cisterien a 18 vrtuľníkov bez prestávky bojuje so šíriacimi sa plameňmi, českí turisti majú ich snahu o záchranu na háku, a to napriek tomu, že nepovolané osoby majú vstup do lesov zakázaný.

Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu. Zdroj: facebook @Hasičský záchranný sbor ČR

O to viac ostali v sobotu strážcovia prírody zdesení, keď z horiaceho parku vykázali troch ľudí, ktorí to mali namierené na Pravčickú bránu, o ktorej záchranu neúnavne bojujú hasiči. „Napriek našim opakovaným apelom sa v sobotu podvečer dvaja nezodpovední muži a jedna žena vydali na Pravčickú bránu, a to cez doteraz neuhasené miesta. Policajti ich z národného parku vykázali a naposledy vec vyriešili dohovorom,“ uviedla česká polícia. Ďalším nezodpovedným turistom už podobné husárske kúsky tak ľahko neprejdú. V prípade vstupu do lesa im po novom hrozí pokuta 100-tisíc korún českých.

Aby toho nebolo málo, strážcovia podľa riaditeľa správy národného parku našli v lese aj miesto, kde si turisti založili oheň, a to napriek tomu, že neďaleko od miesta zúri požiar a zakladanie ohňov je zakázané. „Mám správu od strážcov, neviem teraz, či ich priamo našli na mieste, alebo našli už len ohnisko,“ povedal riaditeľ parku Pavel Benda pre idnes.cz.

„Je úplne neuveriteľné, čo takáto skupina ľudí dokáže, a je mi z toho smutno. Pre to ja naozaj nemám nijaké vysvetlenie, ľudská hlúposť je, s dovolením, naozaj nekonečná a bojovať s ľudskou hlúposťou je vopred stratený boj,“ dodal.

Hasiči stále bojujú o záchranu parku

Hasiči v Národnom parku České Švajčiarsko pokračujú tzv. v požiarnom útoku, z dôvodu ktorého povolali do zásahu ďalšie jednotky z celej Českej republiky. Aktuálne na mieste zasahuje už viac ako 900 hasičov, uviedol v pondelok hovorca ústeckých hasičov Lukáš Marvan.



Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko. Zdroj: facebook @Hasičský záchranný sbor ČR

Noc z nedele na pondelok bola podľa Marvana pokojná. Hasičom sa podarilo zmenšiť plochu zásahu približne z 3 600 na 2 800 hektárov. Zároveň preskupovali sily aj techniku, aby mohli v nasadení pokračovať. Hasiči podľa Českej televízie potrebujú častejšie striedanie.

Vážne zranenie

Hovorca hasičov Marvan poprel správy, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, že by mali hasiči nedostatok jedla. Terén je podľa neho náročný, a tak sa jedlo nedostane ku všetkým naraz, je ho však dostatok.

INFO - zranění našeho kolegy - tyto záběry neradi vidíme, z našeho odřadu se poranil v oblasti kolene dobrovolný hasič, nikterak vážně, asistovali jsme zdravotníkům a sami jej transportovali k převozu ke golemu! Při hasebních pracech v těžkém terénu špatně došlápl. pic.twitter.com/PCgvKYql66 — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) July 31, 2022

Marvan tiež uviedol, že k dnešnému dňu ošetrili asi 50 hasičov, z toho vážne zranený bol jeden, ktorý je v stabilizovanom stave v nemocnici. Najčastejšími zraneniami sú výrony, odreniny a rezné rany.

