Letecká doprava je kvôli omikronu výrazne obmedzená a spoločnosti vo veľkom rušia lety. Ľudia sa tak narýchlo snažia ešte presunúť a aj na viedneskom letisku to doslova praskalo vo švíkoch.

Počas vianočných sviatkov bolo po svete zrušených približne 8 300 letov a ďalšie desaťtisíce meškali. Výpadky letov spôsobilo najmä šírenie vysokonákazlivého variantu omikron, keďže v dôsledku pozitívneho výsledku alebo karantény vypadli mnohí piloti, letušky a ďalší technický personál.

Pandémia na dlhý čas odlúčila množstvo ľudí od rodín. O to väčšie sklamanie zažívali, keď na Vianoce museli trčať na letiskách či prechodných bydliskách. Situácia sa však naďalej zhoršuje a problém možno budú mať aj tí, ktorí sa budú chcieť po sviatkoch vrátiť späť.

Viaceré veľké letecké spoločnosti totiž avizovali, že v januári rušia tisícky letov. Najmenej trojtýždňový výpadok avizovala spoločnosť Ryanair a aj maďarský Wizz Air. Problém však nemá len bratislavské letisko, ale aj to viedenské, lety rušia aj v Dánsku, Anglicku a ďalších európskych mestách.

Navyše, aerolinky doposiaľ nespresnili, dokedy bude výpadok trvať. Situáciu na február a marec majú prehodnocovať aj podľa vývoja variantu omikron. Ľudia sa tak snažia rýchlo na poslednú chvíľu odletieť, čomu zodpovedá aj situácia na letisku vo Viedni.

Šokovaná zostala aj študentka Tamara (21), ktorá sa vracala späť do Škótska, kde chodí na vysokú školu. Do Edinburghu si kúpila, ako vždy, hneď prvý ranný let. Takúto situáciu tam skoro ráno však vraj ešte nezažila. "Ešte nikdy som takéto plné letisko vo Viedni nevidela. Od 4 ráno som hodinu a 40 minút prechádzala kontrolou," opísala skúsenosť.

Situáciu okrem zrušených letov komplikuje aj kontrolovanie všetkých potrebných dokumentov. "Niektorí ľudia ani nestihli boarding, a dokonca 3 moje známe ani nepustili do lietadla kvôli tomu, že nemali všetky potrebné papiere a potvrdenia," dodala. "Čudné mi bolo už to, že autobus, ktorým zvyknem chodiť skoro ráno na letisko, bol až na pár miest, úplne plný. Zvyčajne v ňom sedíme tak štyria," uzavrela Tamara.

