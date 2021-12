Smutných príbehov ľudí, ktorí umreli na covid, je neúrekom - či už zaočkovaných alebo nie. Pandémia koronavírusu si už za dva roky vyžiadala viac ako jeden milión obetí a európske krajiny aktuálne zažívajú vrchol tretej vlny. Obeťou nového vírusu sa stal aj 42-ročný muž z Anglicka, ktorý odmietal vakcínu. John Eyers bol veľkým milovníkom horolezectva, aktívne cvičil a bol zdravý ako ryba. Všetko sa zmenilo v júli tohto roku, keď sa dal otestovať na covid.

"Bol to najzdravší človek, akého som kedy poznala. Myslel si, že bude mať iba ľahký priebeh, nemal žiadne zdravotné ťažkosti, až na astmu," povedala jeho sestra Jenny pre britský denník Daily Mail. Johna po pozitívnom teste na koronavírus museli hospitalizovať. Jeho zdravotný stav sa zhoršil až natoľko, že ho pripojili na umelú pľúcnu ventiláciu.

Ešte predtým však stihol svojej sestre napísať: "Nedovoľ, aby to so mnou vzdali," napísal z posledných síl. Aj keď sa lekári snažili, život mu zachrániť nedokázali. John umrel presne 4 týždne po nákaze na zlyhanie orgánov a infekciu. Doma ho pritom čakala 19-ročná dcéra, ktorá svojho otca už nikdy neuvidí.

My 42yr old twin brother died in ITU of COVID-19 last week. He died exactly 4 weeks after testing positive. He was the fittest, healthiest person I know. He was climbing Welsh mountains & wild camping 4 weeks before his death.