FOTO Smrť Benedikta XVI. spustila MASOVÉ šialenstvo: K jeho telu prúdia TISÍCE veriacich! ×

Do vatikánskej Baziliky sv. Petra aj v utorok prúdia tisícky veriacich, aby vzdali hold zosnulému emeritnému pápežovi Benediktovi XVI., ktorého telo tam bude vystavené do stredy. Medzi prvými prišiel v utorok ráno do baziliky bývalý taliansky premiér Matteo Renzi. TASR informácie čerpala z agentúr AP a APA.