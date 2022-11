Miluje hlučné motorky, nie je športové drevo, ako právnička zastupovala bývalú prvú dámu USA Melaniu Trumpovú a svoju kariéru odštartovala ako televízna moderátorka. Prvá slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová, nie je rozhodne žiadna krehotinka. Ešte pred voľbami vyhlasovala, že ak by ich vyhrala bola by "hlasom žien" v Slovinsku aj v zahraničí a pôsobila by ako "morálna autorita".

Slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová Zdroj: Darko Bandic

Musarová je známa najmä svojimi rozhodnutiami a knihami o slobode informácií, právnych názoroch a významných právnych prípadoch, v ktorých zastupovala Melaniu Trumpovú - manželku Donalda Trumpa, slovinskú politickú stranu sociálnych demokratov a ďalších významných klientov vrátane veľvyslanca v USA Stanislava Vidoviča. Advokátsku skúšku zložila v roku 1997 a neskôr sa zamestnala v Television Slovenia, kde šesť rokov pracovala ako novinárka a moderátorka ústrednej spravodajskej relácie. Ďalších päť rokov bola moderátorkou ústrednej spravodajskej relácie 24UR v komerčnej televízii POP TV.

Milióny a zastrašovanie

S jej právnickou kariérou sa však skloňujú aj škandály. Spravodajská stanica Nova24tv informovala pred prezidentskými voľbami, že Musarová si vďaka svojim právnickým službám pre štát prilepšila takmer o dva milióny eur spolu presne 1 872 047,51.

V minulosti právne zastupovala aj bývalú prvú dámu USA Melaniu Trump. Zdroj: Profimedia

Na krku má aj kauzu, v ktorej ju lekár Erik Brecelj obvinil, že mu posielala výhražné listy, keď sám varoval pred kriminalitou a korupciou v zdravotníctve a dokonca vyzval kandidátku, aby stiahla svoju kandidatúru na prezidentku. Pred štyrmi rokmi tiež odborová organizácia VIR, ktorá zastupuje upratovačky Školského strediska Velenje, obvinila právnickú kanceláriu Pirc Musar, že sa ich snaží znemožniť a zastrašiť.

Hladom netrpí

Nová hlava Slovinska si vďaka zarobeným peniazom rozhodne nežije zle. Spolu so svojím manželom Alešom Musarom vlastnia nehnuteľnosť známu ako ruská dača v Zgornje Gameljne aj limuzínu Rolls-Royce Phantom VI vyrobenú v roku 1971 pre princeznú Alexandru - členku britskej kráľovskej rodiny.

Nataša Pircová Musarová s manželom a synom Zdroj: instagram @natasa.pirc.musar

Rovnaké auto viezlo k oltáru aj manželku princa Williama princeznú Kate. Jeho cena sa odhaduje od 150-tisíc eur.

