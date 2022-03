Vojna na Ukrajine, ktorú rozpútal ruský prezident Vladimir Putin (69) na území nášho suseda, vystrašila aj nás. Situáciu ešte vyhrotili vyhrážky Moskvy o jadrových zbraniach, ktoré Putin nakázal uviesť do stavu pohotovosti. Mnohí Slováci sa preto začali pýtať, ako je na tom naša krajina a či sa v prípade vojenského útoku budú mať kam schovať. Denníku Plus JEDEN DEŇ sa podarilo nahliadnuť do jedného z krytov Civilnej ochrany v Košiciach a v Bratislave.

Bombardovanie obytných častí, streľba v uliciach a neustály pocit strachu. Nevieme si ani predstaviť, čo asi zažívajú obyvatelia Ukrajiny, ktorým Putin útočí na domov. Ukrývajú sa v krytoch, staniciach metra či pivniciach a modlia sa, či nájdu svoj dom ešte stáť. A napriek tomu, že Slovensku nehrozí bezprostredne vojenský konflikt, príval negatívnych správ z Ukrajiny vyvolal u Slovákov pocit strachu. Po vykúpení jódových tabletiek tak prišli na rad kryty Civilnej ochrany, na ktoré sa občania začali pýtať a pátrať po nich.

Zdroj: Plus Jeden Deň: Tatiana Č

Ochranné stavby sa nachádzajú na celom Slovensku, väčšina z nich však bola vybudovaná v rokoch 1950 až 1961 v čase studenej vojny a kubánskej raketovej krízy a mnohé sú dnes už vyradené. Platí však, že nie každý je rovnaký, a preto sa delia na odolné úkryty, plynotesné úkryty, jednoduché úkryty budované svojpomocne a chránené pracoviská, ktoré slúžia Civilnej ochrane, čo teda znamená, že za úkryt sa môžu považovať napríklad aj pivničné a iné podzemné priestory. Bohužiaľ, tých plynotesných a vzduchotesných, ktoré poskytnú najväčšiu ochranu, máme na Slovensku málo.

Máme 1 500 odolných a plynotesných úkrytov

„Na Slovensku sa nachádza približne 1 500 odolných a plynotesných úkrytov, z toho približne jedna štvrtina sa nachádza v Bratislave a zvyšok je relatívne rovnomerne rozmiestnených po mestách na celom Slovensku. Tieto úkryty majú súhrnnú kapacitu okolo 250-tisíc ukrytých. Okresné úrady vedú evidenciu úkrytov vo svojom územnom obvode,“ uviedla Júlia Andrejčíková z kancelárie ministra vnútra. Štvrť milióna predstavuje ochranu len približne pre 6 percent obyvateľov Slovenska. Do bratislavských odolných a plynotesných krytov sa zmestí asi 11 percent ľudí, čo je približne 45-tisíc obyvateľov. Košické odolné a plynotesné kryty majú kapacitu pre 25-tisíc ľudí.

Odolný kryt civilnej ochrany MILETIČOVA BRATISLAVA: Na zábere jedna z miestností pre ukrývaných. Zdroj: MATEJ KALINA

"V metropole východu je k dnešnému dňu evidovaných 130 odolných a plynotesných úkrytov a 13 983 jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne. Kapacita na území Košíc je v odolných a plynotesných úkrytoch cca 25 303 osôb a v JUBS je to cca 254 521 osôb. Správcom ochranných stavieb, ktoré sú v majetku mesta Košice, je Bytový podnik mesta Košice (21 ochranných stavieb), zvyšné spravujú iné právnické osoby," doplnil pre denník Ing. Peter Ferjenčík, vedúci referátu CO, BOZP, PO na Magistráte mesta Košice.

V akom sú stave, je však otázne. To, že Civilnej ochrane obyvateľstva sa nikto dlhé roky nevenoval, priznal aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). „Civilná ochrana patrila za posledných 30 rokov na chvost záujmu,“ povedal na tlačovej konferencii. „Členstvo v EÚ a NATO nám poskytuje dostatočnú istotu mieru a bezpečia. Opäť by som rád poprosil obyvateľov SR, aby nepodliehali nepokoju. Slovensko je bezpečná krajina,“ doplnil.

Nahliadli sme do jedného z krytov v Košiciach

Do jedného z týchto krytov v Košiciach nám umožnil nahliadnuť vedúci referátu Civilnej ochrany magistrátu Peter Ferjenčík a sprevádzala nás Hildegarda Piegerová. Všetky odolné úkryty Civilnej ochrany, ktoré spravuje mesto Košice, sa nachádzajú v podzemných priestoroch bytoviek. Kryt je zabezpečený vzduchotesným uzatváraním dverí, ktoré dovnútra nevpustia kontaminovaný vzduch zvonku.

Odolný kryt civilnej ochrany v Košiciach. Zdroj: Plus Jeden Deň: Tatiana Č

Po vstupe do úkrytu nás čakali prázdne miestnosti pripomínajúce dlhé katakomby. Nevyhnutnou súčasťou úkrytu sú aj dve vzduchotechnické miestnosti so zariadením, vďaka ktorému sa do priestorov dostáva filtrovaný čistý vzduch, sociálne zariadenia so záchodmi a s umývadlami, ako aj sklad s náhradnými komponentmi.

Článok pokračuje na ďalšej strane