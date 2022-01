Tohtoročné oslavy príchodu nového roka sa už druhýkrát niesli v znamení pandémie koronavírusu, ktorá v niektorých krajinách vrátane Slovenska nabúrala plány ľuďom. Zatiaľ však čo u nás zívali ulice miest prázdnotou a ľudí v zábave obmedzovali zatvorené podniky či zákaz vychádzania po ôsmej hodine večer, v okolitých krajinách to až také prísne nebolo. Mnoho Slovákov sa tak rozhodlo privítať nový rok za hranicami domoviny.

Jednou z nich bola aj 25-ročná Tereza, ktorá sa spolu s manželom rozhodla osláviť Silvestra v poľskom meste Zakopané. „V Zakopanom sme sa ocitli spontánne. Nemali sme žiaden program na Silvestra. Tak sme sa rozhodli večer, že ideme do Poľska, veď tam je všetko otvorené a určite bude aj nejaký program a oslavy. S manželom sme obaja očkovaní a pravidelne testovaní pre zamestnanie, tak sme nemali čo stratiť," uviedla pre náš denník sympatická blondínka, ktorá svoje rozhodnutie neľutuje. „Bolo to najlepšie rozhodnutie a jeden z najkrajších Silvestrov, aký som zažila. Opatrenia tam neboli skoro žiadne, keď nerátam, že do lanovky sme si museli dať rúška. V reštauráciách a vonku na ulici to vyzeralo, ako keby žiadna korona nebola. Jedine na najväčšej silvestrovskej diskotéke, ktorá sa tam konala, sa bolo potrebné zaregistrovať covid pasom, aby sme sa tam dostali. Takže my očkovaní ľudia sme mohli byť rovno pod pódiom a baviť sa," dodala na margo protipandemických opatrení.

Ocenila aj to, že všade naokolo boli prítomné záchranné zložky. „Na každých dvoch metroch boli hliadky policajtov, hasičov a záchranárov, čo som tiež ocenila, lebo mali všetko pod kontrolou a pridali sa k oslavám a nerobili žiadne kontroly, ale sa ešte aj pridali k ľuďom s prskavkami, so svetlicami a priali si navzájom s nami šťastný nový rok. Každý tam bol počas Silvestra ľudský a súdržný, čo nás okrem programu presvedčilo o tom, aby sme tu Silvestra strávili aj budúci rok," dodala.

Žilo to aj u bratov Čechov

Podobnú atmosféru si užívali aj obyvatelia a turisti v Prahe, kde to oproti ľudoprázdnym uliciam na Slovensku vyzeralo ako v celkom inom svete. Za zábavou do hlavného mesta Česka dorazilo aj množstvo turistov a podľa odhadu Prague City Tourism mohlo nový rok v centre Prahy vítať okolo 60-tisíc ľudí. V meste bolo všetko otvorené, a tak nebola núdza o alkohol, dobré jedlo ani program. Vo vítaní nového roka sa nedala zahanbiť ani Viedeň v susednom Rakúsku, kde do ulíc podobne ako v Prahe vyšli tisíce ľudí. O niečo pochmúrnejšia atmosféra bola v Maďarsku, kde platili prísnejšie nariadenia.

Zdroj: foto BLESK: Jakub Poláček

Divoká zábava bola aj v ďalších európskych metropolách. Ľudia zaplnili ulice v Paríži, Berlíne aj v Londýne.