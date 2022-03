Zatiaľ čo v minulosti si mohli najbohatší Rusovia užívať pohostinnosť Západu a najmä jeho trh, dnes sa z bývalých bezpečných útočísk stali majetkové väzenia.

Najhoršie obišiel majiteľ futbalového klubu Chelsea Roman Abramovič (55), ktorý nemôže hýbať so svojím astronomickým majetkom v hodnote 14,6 miliardy eur. Nepomohli mu ani sľuby, že Chelsea v hodnote 3,5 miliardy eur predá a peniaze venuje obetiam vojny rozpútanej Ruskom. Britská vláda mu majetok zmrazila, zakázala vykonávať akékoľvek transakcie s britskými firmami či občanmi a tiež cestovať.

Invázia na Ukrajinu vyšla draho aj podnikateľa Olega Deripasku, šéfa ruského ropného koncernu Rosneft Igora Sečina, riaditeľa ruskej banky VTB Andreja Kostina, generálneho riaditeľa Gazpromu Alexeja Millera, šéfa petrochemického podniku Transneft Nikolaja Tokareva a člena správnej rady banky Rossija Dmitrija Lebedeva.

Aby oligarchovia neprišli o svoje morské paláce, ktoré im v rámci európskych sankcií môžu členské štáty EÚ zhabať, vzali nohy na plecia a presúvajú svoje luxusné jachty do bezpečnejších prístavov. Otázne však je, koľko im takých vo svete ostalo. Sečinovi už Francúzi jeho koráb s názvom „Amore Vero“ zabavili pri Marseilles, Deripaska sa plaví popri egyptskom pobreží a Kostin zakotvil na Seychelách.

Sám Abramovič, ktorý má takéto „plťky“ hneď dve, poslal 511-miliónový Solaris do Izraela (kde má Roman občianstvo) a ešte drahší Eclipse (641 mil. eur) brázdi vody Karibiku.

Dočasná záchrana dvoch lodí však neznamená veľa pre sedem Abramovičových detí, ktoré si doteraz mohli užívať neobmedzený prepych a život bez starostí. Najviac bude sankciami trpieť 27-ročná Sofia Abramovičová, jazdkyňa na koňoch a kamarátka Beckhamovcov. Nielenže zaručene pocíti ekonomický nátlak vyvíjaný na jej sponzora a otca, ale keďže Abramovič je stále považovaný za dobrého priateľa Vladimira Putina (69), je pravdepodobné, že Sofiu čaká (ak sa tak už nestalo) vykopnutie zo spoločenských kruhov.

Hold, nikto sa nechce kamarátiť s proruským vyvrheľom. Útok Ruska na Ukrajinu odsúdil takmer celý svet a hoci sa vojensky za nášho suseda z obavy pred nukleárnym „Putinlandom“ nepostaví nikto, sankcie uvalené na Ruskú federáciu sú enormné.

Príde o jachtu aj sám Putin? Hovorí sa, že Šeherezáda je jeho

V talianskom mestečku Marina di Carrara kotví 140-metrová jachta menom Šeherezáda, o ktorej sa hovorí, že patrí samotnému vládcovi Kremľa Vladimirovi Putinovi.

Vzhľadom na sankcie uvalené na oligarchov a ruský režim teda Taliani zisťujú, či Šeherezáda so zlatými kohútikmi a vlastným bazénom patrí skutočne ruskému lídrovi. Jej strata by Putina poriadne zabolela; loď je len dva roky stará, vojde sa na ňu až 40 ľudí a má 22 kajút. Väčšina posádky je ruská a kapitán má zakázané odhaliť, kto je majiteľom. Poprel však, že by išlo o Putina, ba dokonca na palube nikdy nebol nikto z Kremľa, trvdí kapitán Guy Bennett-Pearce.

Čo všetko Abramovič vlastní?

