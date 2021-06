Lizzie sa vždy líšila od ostatných dievčat. Pre jej netypický vzhľad sa za ňou v škole spolužiačky neustále otáčali a ohovárali ju. V 17 rokoch, počas puberty, ju jedna youtuberka dokonca označila za najškaredšiu ženu na svete. "Cítila som sa, ako by ma cez počítačovú obrazovku niekto napadol a udrel päsťou. Myslela som si, že si vyplačem oči," popisuje Lizzie svoje pocity, keď si prvýkrát prečítala nenávistné komentáre pod videom, ktoré umiestnila jedna youtuberka na sociálnu sieť. Lizzie mala v tom čase iba 17 rokov.

Lizzie sa narodila s vrodenou genetickou poruchou známou ako Marfanov syndróm. Velásquezová z lekárskeho hľadiska nedokáže pribrať, čo je charakteristickým znakom jej zriedkavej poruchy. Nikdy nevážila viac ako 29 kg a údajne má takmer 0 % telesného tuku. Okrem toho si musí dávať veľký pozor na to, čo zje. Potravu môže prijímať len vo veľmi malých porciách v pravidelných intervaloch.

Lizzie ako dieťa. Zdroj: Instagram/littlelizziev

Bojovníčka proti kyberšikane

Keď mala 4 roky, zakalilo sa jej ľavé oko, na ktoré je dnes úplne slepá. Napriek zriedkavému ochoreniu má však Lizzie veľkú chuť do života. Na sociálnej sieti Instagram ju sleduje viac ako 700-tisíc ľudí, ktorí sú jej v ťažkých časoch veľkou oporou. Okrem toho napísala dve knihy pre deti s názvom Be Beautiful, Be You (2012) a Choosing Happiness (2014), ktoré sú o prekážkach, ktorým ako dieťa čelila. Lizzie je taktiež vynikajúcou rečníčkou, prednáša v školách a bojuje proti kyberšikane.

