Joe Biden má toho zjavne naozaj veľa. Okrem toho, že lieta po celom svete a navštevuje jednu krajinu za druhou, nevyhne sa ani šikovným paparazzom, ktorý ho neraz nafotia v situácii, ktorá je viac ako úsmevná.

Sociálne siete zaplavili poznámky o absencii Bidenových ponožiek potom, čo na fakt, že prezident je naboso, upozornil fotograf denníka The New York Times Doug Mills. Bez ponožiek Biden odlietal do Británie, odtiaľto sa následne presunul do Vilniusu na samit NATO. Prezident odlietal v saku, košeli a tmavomodrých nohaviciach, na nohách mal nazúvacie botasky, no ponožky si zjavne zabudol.

Tento fakt zaujal stovky používateľov Twitteru, mnohí súhlasili s Bidenovým rozhodnutím a pripomenuli, že topánky značky Sketchers sú z priedušného materiálu a mali by sa nosiť jedine bez ponožiek. Iní mali názor, že prezident mal nízke ponožky, ktoré z topánok jednoducho nebolo vidieť. „Buď má tzv. neviditeľné ponožky, alebo ultra nízke. Každý ich nosí, ja osobne ich milujem,“ zaznelo v komentároch.

Americký prezident Joe Biden (vpravo) a britský kráľ Karol III. kráčajú počas uvítacieho ceremoniálu na nádvorí Windsorského hradu vo Windsore. Zdroj: Chris Jackson

Anketa Nosíte tenisky bez ponožiek? Áno 9% Nie 91% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Na návšteve Veľkej Británie sa následne Biden stretol s Karolom III. aj s Rishim Sunakom. Podľa najnovších fotografií sa však stihol prezliecť a ponožky mu už nechýbali. Okrem iného si evidentne aj pochutnával na typickom čaji a s britským panovníkom vtipkoval jedna radosť.