Keď sa v marci roku 1990 narodili dvojičky Abby a Brittany Henselové, čakal rodičov aj lekárov poriadny šok. Dievčatá síce mali dve hlavičky no zdieľali len jedno telo. Lekári rodičom navrhli, že dievčatá rozdelia, no zákrok prežije len jedna. Pre ich matku to bolo neprípustné a rozhodla sa bojovať o život oboch dcér. Ako sa zdá, jej rozhodnutie bolo správne. Ako postupne rástli a dospievali, prišli rodičia aj okolie na to, že hoc dievčatá zdieľajú len jedno telo, každá z nich je individualita.

Z Abby a Brittany časom vyrástli dospelé ženy, ktoré svetu dokázali, že napriek svojmu hendikepu vedia viesť takmer plnohodnotný život. Dievčatá sa naučili šoférovať, precestovali Európu, úspešne vyštudovali vysokú školu a zamestnali sa ako učiteľky piateho ročníka na základnej škole Sunnyside Elementary School v americkom meste New Brighton. Zdroj: instagram/youtube

Dve hlavy a jeden plat

V novej práci však rovnako ako v bežnom živote bojovali s nespravodlivosťou. Problém nastal, keď dvojičky získali dve zmluvy, dve pracovné miesta, no len jeden učiteľský plat. Spočiatku im to neprekážalo, no s nárastom skúseností plánovali zabojovať aj o druhý plat. V posledných rokoch sa však utiahli do súkromia a opustili sociálne siete. Je pre to ťažké odhadnúť, ako žijú mladé ženy dnes a či sa im podarilo naplniť ich sen zamilovať sa, vydať a mať vlastné rodiny. Jedno je však isté, so svojím životom si poradili lepšie ako mnohí ľudia, ktorých netrápi hendikep.