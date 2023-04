Siamské dvojičky Carmen a Lupita pochádzajú z Mexika, no pred pár rokmi sa presťahovali do USA. Ich život nie je jednoduchý, no na prvý pohľad je jasné, že obe sestry sa snažia zvládať situáciu čo najlepšie. Pre zahraničný denník dokonca odpovedali aj na otázky, ktoré by ste možno nečakali.

Carmen a Lupita vysvetlili, že keďže „zdieľajú“ toľko „vnútorných štruktúr“, separačná operácia je pre ne príliš riskantná. Ako bábätká strávili roky na fyzioterapii, kde sa učili ako sedieť a spolupracovať pri používaní nôh – a keď mali štyri roky, urobili spolu prvé kroky. Teraz, po 22 rokoch, sa rozhodne nedali spomaliť zdieľaním jedného tela – a obe sa odborne prispôsobili vzájomnému životu.

Sestry majú dve ruky, ale každá len jednu nohu, čo znamená, že Carmen, ktorá ovláda pravú nohu, musí riadiť. „Chodíme do kina a na koncerty (spolu s jedným sedadlom) a cestujeme v lietadlách,“ vysvetlila Carmen. "Minulý rok sme išli do Kalifornie a leteli sme aj do Texasu." Podľa dvojčiat dokonca našli spôsoby, ako zabezpečiť, aby mali čas osamote, ktorý potrebujú, aj keď sú spolu 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Carmen a Lupita Andrade sú 22-ročné siamské dvojičky, ktoré okrem spoločného torza zdieľajú aj reprodukčný systém, prezradili, ako zvládajú všetko od šoférovania a randenia až po dohodnutie sa, čo si oblečú a s kým sa budú kamarátiť. Zdroj: instagram

Vo svojom milostnom živote tiež čelili problémom. Zatiaľ čo Lupita je asexuálna, Carmen začala hľadať lásku pred niekoľkými rokmi v zoznamovacej aplikácii Hinge, ale priznala, že potom, čo na svojom profile uviedla, že je siamským dvojčaťom, dostávala veľa správ od „chlapov s fetišom“.

Operácia by bola pre ne veľmi riziková. Sú spojené torzom a majú spoločný reprodukčný systém. Zdroj: instagram

V októbri 2020 sa však na zoznamke stretla s mužom menom Daniel a čoskoro sa do seba zamilovali. "Sme spolu dva a pol roka a diskutovali sme o zásnubách, ale najprv chceme spolu žiť." „Dostávame veľa otázok o sexe a o tom, ako chodíme na záchod a podobne. Ale musíte si zapamätať: Nie sme len siamské dvojčatá, sme ľudia.“ dodala Carmen.

