Nedostatok potravín a prázdne police v obchodoch. Sankcie uvalené na Rusko pre vojnu na Ukrajine už cítia ako boháči, tak aj bežní ľudia. Rusi vzali obchody útokom a zatiaľ čo sa chudoba bije aj o základné potraviny, ako napríklad cukor, privilegovaní začali vo veľkom skupovať šperky a zlato, keďže rubeľ zaznamenal rekordný prepad a investície do cenných kovov a drahokamov sú istejšie.

Pre západné sankcie došlo v niektorých ruských supermarketoch k panike a vydesení zákazníci sa pustili do masového nakupovania ako v čase najhoršej pandémie. Po problémoch so zásobovaním sa tovar v obchodoch míňa rýchlosťou blesku a ten nový akosi nepribúda. Najväčší boj je v supermarketoch, a to o lacnejšie a praktickejšie potraviny ako pohánka, ryža či cukor, o ktorý sa v moskovskom supermarkete zákazníci dokonca pobili. V Kiseljovsku na Sibíri jeden z miestnych uviedol, že cukor v obchodoch nie je už tretí deň.

Zdroj: Konstantin Zavrazhin

Zatiaľ čo „chudoba“ sa bojí toho, že nebude mať čo vložiť do úst, bohatí Rusi sa viac boja o peniaze. Prepadom rubľa sa znížila jeho hodnota a aktuálne sa predpokladá, že ruská mena bude ešte klesať. Talianska luxusná značka Bulgari preto využila situáciu a svoje šperky označila za „bezpečnú investíciu“. Tržby v jej ruských pobočkách v posledných dňoch vzrástli, ako boháči hojne skupovali zlaté hodinky a podobný luxus, ktorý sa bude dať neskôr predať za podobnú hodnotu.

Zdroj: Profimedia

Na nedostatok tovaru a rast cien ako dôsledok sankcií už reagoval aj ruský prezident Vladimir Putin (69), ktorý sľúbil zvýšenie platov a dôchodkov, aby zmiernil sankcie.

