"Päť mŕtvych a 18 zranených v dôsledku dvoch útokov na obytné budovy v Pokrovsku," napísal minister na sociálnej platforme Telegram.

Ako dodal, medzi zabitými je aj vysokopostavený predstaviteľ odboru pre núdzové situácie v Doneckej oblasti. Zranení sú tiež štyria záchranári, osem policajtov a traja civilisti. Podľa Klymenka záchranné práce pokračujú.

A missile strike on a residential house in Pokrovsk (Donetsk Region) is reported. There are people under the rubble. pic.twitter.com/xYAwXsQc1H