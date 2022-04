Černobyľ sa nachádza na strategickej ceste z Bieloruska, Putinovho bábkového štátu, do Kyjeva, od ktorého je vzdialený približne 128 kilometrov severne. V uzavretej zóne sa ruskí vojaci zdržali viac ako mesiac. Počas tohto času nielenže stihli zničiť úradné budovy a check-pointy, cez ktoré sa do uzavretej zóny vchádza. Najnovšie zábery z dronu, o ktorých píše aj britský denník The Sun, ukazujú, že Rusi vykopali v Červenom lese - ktorý je najviac znečisteným miestom v (černobyľskej) uzavretej zóne - zákopy.

"Nie je teda prekvapujúce, že okupanti boli vystavení značným dávkam radiácie a pri prvom náznaku choroby z ožiarenia spanikárili," znie vo vyhlásení ukrajinskej štátnej jadrovej energetickej spoločnosti Energoatom. The Sun taktiež cituje zamestnanca elektrárne, podľa ktorého bolo vykopávanie zákopov v Červenom lese samovražednou misiou. "Rusi si v Černobyli vykopali vlastné hroby, pri kopaní mohli naraziť na vysoko rádioaktívny materiál, ktorý ich ožiaril. Za ten čas mohli tiež vdýchnuť toľko rádioaktívneho prachu, že im to mohlo spôsobiť vnútorné zranenia," hovorí.

Červený les, ktorý sa nachádza v blízkosti elektrárne, je podľa BBC považovaný za jedno z najrádioaktívnejších miest na svete.

"Dôkaz na videu. Ruské velenie nariadilo svojim vojakom kopať v marci 2022 opevnenie v rádioaktívnom Červenom lese blízko Černobyľskej jadrovej elektrárne. Úplná neúcta k ľudskému životu, dokonca aj (k životu) vlastných podriadených," píše ukrajinský rezort, ktorý zverejnil zábery z dronu.

