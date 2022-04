Svetom v uplynulých dňoch otriasli zábery zo spustošenej obce Buča, kde mali ruskí vojaci páchať nehanebné vojnové zločiny. Medzi fotografiami mŕtvych tiel sa objavil aj záber ruky, ktorá sa stala symbolom zverstiev, ktoré ruskí vojaci na civilistoch páchajú. Komu ruka s červeným lakom na nechtoch patrila, však dlho nikto netušil. Tragický príbeh a identitu mŕtvej ženy odhalila jej dcéra na sociálnej sieti Instagram, ktorá sa s krutou smrťou mamičky Iriny († 52) vyrovnáva len ťažko.

Masaker v Buči: Identitu 52-ročnej Iriny odhalila nevšedná manikúra so srdiečkom. Zdroj: foto: Ukraine Media Centre

Na sociálnej sieti Instagram publikovala množstvo fotografií mamičky a pripísala k nim dojemný odkaz, v ktorom sa s ňou lúči. „Dnes je to presne mesiac odo dňa, keď mi už mama nepíše: Ako sa má mamičkina myška? A keď videla, že som neodpovedala dlhší čas (spravidla dlhšie ako minútu), okamžite mi začala volať a pýtala sa, či ma niekto nehneval? Mami, ako by ma niekto mohol nahnevať, každý ťa pozná, odpovedala som,“ napísala blondínka.

„Bola zastrelená uprostred cesty, nešla dlhšie ako pätnásť minút,“ popísala zúfalá mladá žena. „Vojna neprišla len do mojej krajiny, vtrhla do môjho domu a vzala mi, alebo skôr ukradla... môj svet. Stále ťa hľadám, mami. Stále nemôžem nájsť ani tvoje telo, pretože vás tam bolo toľko a odviezli vás niekam spoločne,“ dodala zronená dcéra, ktorá sa pre vojnu nemôže so svojou milovanou mamou ani dôstojne rozlúčiť.

Mŕtve telo mamičky spoznala na záberoch práve vďaka nevšednej manikúre. Na prstenníku mala žena totiž na nechte namaľované srdiečko. Práve to sa stalo symbolom pomoci ďalším deťom, ktoré prišli vo vojne o rodičov alebo ich vojna zasiahla iným spôsobom. Sympatická blondínka, ktorá na sociálnej sieti Instagram vystupuje pod menom @s.c.h.1.r.u.c.h.k.a, sa totiž rozhodla v mene svojej mamy založiť fond na pomoc deťom.