Mnoho rokov boli vedci fascinovaní rodinou žijúcou v Turecku, jej členovia sa totiž pohybujú po všetkých štyroch končatinách. O tomto fenoméne sa prvýkrát dozvedeli lekári, ktorí nemohli identifikovať dôvod ich zdravotných problémov.

Podľa informácií zverejnených na portáli Unilad výskumníci neskôr objavili, že niektorí členovia tejto rodiny trpia zriedkavým stavom, ktorý je dôsledkom extrémnej genetickej mutácie.

Ulasovci sú rodinou s koreňmi v južnom Turecku, ktorú tvorí 19 jednotlivcov. Ich prípad sa dostal do povedomia vedcov po tom, čo lekári publikovali správu o ich zvláštnom spôsobe pohybu, čím sa stali známymi. Tento záber na nich viedol k tomu, že sa stali hlavnými postavami v dokumentárnom filme s názvom The Family That Moves on All Fours, čiže Rodina, ktorá chodí po štyroch.

Vedci nakoniec zistili, že Ulasovci majú inú genetickú mutáciu a nevedia chodiť vzpriamene. Zdroj: youtube/family that walks on all fours

V dokumente sa evolučný vedec Nicholas Humphrey rozhodol hlbšie preskúmať rodinu, a preto sa vybral do Turecka, aby ju pozoroval vo všednom živote. Jeho zistenia ukázali, že z 18 detí, ktoré sa narodili v rodine Ulasovcov, až šesť z nich trpelo jedinečným stavom, ktorý bol príčinou ich neobvyklého spôsobu pohybu. Napriek tomu, že tureckí vedci predpokladali, že rodina prešla negatívnou evolúciou, Humphreyho názor bol odlišný a považoval tuto teóriu za vedecky

nedostatočne podloženú a dokonca urážlivú.

Miestni obyvatelia sú už na rodinu Ulasovcov zvyknutí. Zdroj: youtube/family that walks on all fours

Tím dánskych výskumníkov z Aarhuskej univerzity sa konečne v roku 2014 dostal k odpovedi na otázku, prečo členovia tejto rodiny chodia po všetkých štyroch končatinách. Odhalili, že príčinou tohto javu bolo ochorenie známe ako CAMRQ. Podľa portálu Science Nordic ide o vzácny syndróm spôsobený zriedkavou mutáciou, ktorá bráni správnej distribúcii tukových molekúl proteínmi.

Anketa Počuli ste už o príbehu Ulasovcov? Áno 7% Nie 93% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Výskumníci nakoniec úspešne reprodukovali túto bunkovú mutáciu v laboratóriu a zistili, že časť mozgu, ktorá zodpovedá za kontrolu rovnováhy tela, sa u členov tejto rodiny nevyvinula správne. To je dôvod, prečo Ulasovci chodia po všetkých štyroch, aby kompenzovali túto nedokonalosť, ktorú ostatní berú ako samozrejmosť.