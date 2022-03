Postaviť sa Putinovi, to chce odvahu! Ako sa však zdá, krásne dcéry ruských boháčov jej majú až-až. Prostredníctvom sociálnej siete Instagram sa verejne postavili za mier na Ukrajine a Putinovu „mierumilovnú misiu“ rázne odsúdili. Treba dodať, že na sociálnych sieťach ich sleduje množstvo ruských občanov, ktorí sú vystavení silnej ruskej propagande.

V čase, keď v Rusku vrcholia protesty proti Putinovi, sa ako prvá ozvala krásna dcéra majiteľa futbalového klubu Chelsea Romana Abramoviča (55). Sofia (27) sa rada prezentuje luxusným životným štýlom, veľa cestuje a miluje jazdu na koňoch. „To Putin chce vojnu na Ukrajine, nie Rusko,“ napísala krásna blondínka, ktorá sa zastala svojho národu, avšak nie Putina. V jej krokoch pokračovala krásna dcéra hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.

Elizaveta Pesková (24) napísala na sociálnu sieť príspevok s hashtagom „Nie vojne.“ Po hodine ho však rýchlo vymazala. Že by sa jej otec snažil dohovoriť? Zaujímavosťou je, že v rovnaký deň povedal hovorca Kremľa pre ruskú agentúru, že „určite existujú občania, ktorí majú svoj vlastný pohľad na vec, treba im to iba správne vysvetliť, to je pochopiteľné,“ citovala jeho slová agentúra TASS.

Podporu Ukrajine verejne prejavila aj Maria Jumaševová, dcéra vládneho poradcu Valentina Jumaševa, ktorý pomohol Putinovi dostať sa k moci a taktiež bol jedným z najdôveryhodnejších pomocníkov bývalého prezidenta Ruskej federácie Borisa Jeľcina.

