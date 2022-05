Bývalú ruskú špiónku Annu Chapmanovú (40) neprezývajú červenou volavkou len tak. Rusom, ale aj celému svetu sa navždy zapísala do pamäte v roku 2010, keď ju v New Yorku zatkli za špionáž pre Rusko a deportovali spolu s ostatnými agentmi do rodnej krajiny, kde ju privítali ako hrdinku. Čo však robí sexi ryšavka dnes? Budete poriadne prekvapení!

Anna (40), krásavica s ohnivou hrivou a mierami 90-60-90, patrí medzi najkrajšie ženy Ruska a dokonca sa objavila aj na obálke pánskeho magazínu Maxim. Toho, že je pekná, si bola veľmi dobre vedomá. Svet modelingu ju však neočaril, a tak sa vybrala inými chodníčkami. Anna pracovala ako ruská špiónka v čase, keď bol prezidentom Ruska Dmitrij Medvedev (56) a za veľkou mlákou sa jej veľmi dobre darilo.

Ako informuje britský denník Daily Mail, Anna sa v USA stretávala s vysokopostavenými ľuďmi, z ktorých ťahala informácie, bohatým Rusom zas vybavovala predaje nehnuteľností. Nechýbalo veľa a takmer pomotala hlavu jednému členovi kabinetu bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu. Ak by sa to tejto "ruskej Mata Hari" podarilo, mohla by sa dostať k veľmi dôveryhodným informáciám, ktoré by boli pre Kremeľ kľúčové.

Aj keď sa maskovala ako chameleón a svojím šarmom dokázala obalamutiť skoro každého muža, jeden z agentov americkej tajnej služby ju predsa len odhalil. V júni 2010 jej jeden člen FBI poslal anonymne odkaz prostredníctvom tajného kódu, ktorý poznal iba bývalý ruský plukovník Aleksandr Poteyev. Ten svoju skupinu špiónov zradil a rozhodol sa pomáhať USA. Dvojitým špiónom bol od roku 1999, v tom čase vraj začal tajne spolupracovať so CIA a pomáhal odhaliť skrytú sieť ruských špiónov.

Dvojitý agent Aleksandr Poteyev údajne už nie je medzi živými. Zdroj: Reprofoto Twitter

V Moskve ho neskôr v jeho neprítomnosti odsúdili za vlastizradu na 25 rokov za mrežami. To, kde sa nachádza, však jasné nie je. Jedni tvrdia, že sa skrýva v USA, iní zas, že už nie je medzi živými.

Keď sa Anna vrátila do Ruska, čakalo ju vyznamenanie a samé chvály. Dokonca sa špekuluje, že jej príbehom je inšpirovaný aj film Červená volavka z roku 2018, v ktorom si hlavnú úlohu zahrala americká herečka Jennifer Lawrence. Niektoré scény sa dokonca nakrúcali aj na Slovensku, konkrétne na bratislavskom Trnavskom mýte a v Petržalke.

Bývalá ruská špiónka Anna dnes žije oveľa pokojnejší život ako kedysi. Pracuje ako moderátorka v ruskej televízii a medzi divákmi je veľmi obľúbená. Okrem toho sa živí aj modelingom a na sociálnej sieti Instagram má vybudovanú slušnú základňu fanúšikov.

