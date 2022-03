Podľa novinárky Marie Pevčichovej by sa Matvijenková mala tiež objaviť na čiernej listine medzi viac ako dvomi desiatkami ruských mien, ktorých sa kvôli invázii dotknú sankcie uvalené Európskou úniou. Zatiaľ však, čo na Ukrajine zomierajú nevinní civilisti a následkom bombardovania prichádzajú mnohí o svoje domovy, Matvijenková by sa mala nachádzať v bezpečí luxusnej vily v Taliansku.

Zdroj: Mikhail Svetlov

Matvijenková podľa novinárky z Protikorupčnej nadácie vlastní v talianskom meste Pescara viac ako 26 hektárov pôdy, 650 metrov pobrežia a dom s rozlohou necelých 800 metrov štvorcových. Práve táto nehnuteľnosť sa mala stať v uplynulých dňoch jej úkrytom. „Neznamená to teda, že musí politička prestať navštevovať svoje milované Taliansko? V Rusku hlasuje o represívnych zákonoch, ale potom sa odchádza schovať?“ pýtala sa v súvislosti so sankciami novinárka.

Luxusnú nehnuteľnosť kúpila politička podľa talianského denníka La Repubblica ešte v roku 2009 a niekoľko rokov ju využíval aj jej syn. Podľa novinárky by Taliansko malo v situácii zasiahnuť a neposkytovať útočisko „vojnovým zločincom“, medzi ktorých podľa nej Matvijenková rozhodne patrí. „Taliansko by malo stíhať celú rodinu Matvijenkových. Zakázať im vstup do krajiny, uzavrieť ich účty, zabaviť ich majetok. To je to, o čo vás žiadame,“ dodala na záver novinárka.