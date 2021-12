Začiatkom tohto roka zverejnil ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj (45) investigatívny filmový dokument o údajnom luxusnom sídle Vladimira Putina (69) na pobreží Čierneho mora. Aj keď ruská hlava štátu poprela, že by palác za viac ako jednu miliardu vlastnila, Rusi sa k tejto jeho 13. komnate stále vracajú – a bodaj by nie!

Každý chce predsa vidieť, ako to vyzerá v údajnom Putinovom luxusnom paláci na skalnatom pobreží Čierneho mora. Filmový dokument, ktorý otvára brány do monumentálneho sídla ruského vládcu, si za jeden rok stihlo pozrieť viac ako 100 miliónov ľudí. „Je to obohraná platňa. Už pred mnohými rokmi sme vysvetľovali, že Putin žiadne paláce nevlastní,“ uviedol podľa spravodajského portálu Meduza.io hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Podľa Navaľného sa však veci majú inak. V dvojhodinovom filme pekne po lopate vysvetľuje divákom, ako rezidencia v čiernomorskom letovisku Gelendžik vznikala a ako bola financovaná. Podľa Navaľného tvrdení stála 100 miliárd rubľov (1,118 miliardy eur). Rezidencia sa nachádza na pozemku s rozlohou 68 hektárov, čo je na porovnanie len o niečo menej, ako má Buckinghamský palác kráľovnej Alžbety. V areáli sú heliport, zimný štadión, chrám, amfiteáter, oranžéria a záhradný pavilón, ako aj 80 metrov dlhý most, o ktorom môže taká Alžbeta len snívať.

Putinov palác pri mori. Zdroj: Twitter

Pre jednoduchší zostup na pláž je vnútri hory vybudovaný špeciálny tunel a v prípade, že by Putin dostal cestou chuť na dobre vychladené víno, je uprostred tunela vybudovaná miestnosť na degustácie. Vnútri trojposchodového paláca sa okrem klasických izieb nachádzajú orientálne kúpele – hammamy, akvadiskotéka, sklad liečivého bahna, spa, čitáreň, hudobný salónik, salónik s vodnými fajkami, kino, kasíno a množstvo hosťovských izieb, v ktorých sa nachádza nábytok vyrobený na objednávku. Napríklad cena najdrahšieho stola sa pohybuje okolo sumy 48-tisíc eur a cena najdrahšej pohovky presahuje 18-tisíc. Fond boja s korupciou (FBK) pod vznikom Navaľného, ktorý video uverejnil, ich tam napočítal až 47.

Celý palác je vybavený exkluzívnym nábytkom, ktorý bol vyrobený na objednávku. Napríklad cena pohoviek v rezidencii sa pohybuje od jedného do 1,5 milióna rubľov a FBK ich tam takých narátala 47. Najdrahší stôl stál 4,1 milióna rubľov. Zdroj: Reprofoto Youtube/Alexej Navaľnyj

A ako si zabezpečiť súkromie a nepútať na seba pozornosť takým veľkým palácom? Nuž, Putin podľa FBK myslel skutočne na všetko. Jeho palác je v podstate jedno veľké mesto, v ktorom má aj vlastné obchody s mäsom, so zeleninou a s rybami. Nehnuteľnosť bola postavená tak, aby nebolo možné priblížiť sa k nej po zemi, po mori alebo letecky. Nad územím komplexu je oficiálne bezletová zóna a v okolí mysu, kde je palác postavený, sa neudeľuje povolenie na rybolov. „Je to štát v štáte. A v tomto štáte je jediný a nenahraditeľný cár. Putin,“ zakončil výstižnými slovami Navaľnyj v dokumente.

Prečítajte si aj: