Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa bulvárneho portálu Dailystar obáva, že by vojenskí šéfovia mohli uskutočniť prevrat po tom, čo vyhodil osem generálov za to, že nedokázali dobyť Ukrajinu. Z obavy o svoj život a štátneho prevratu si vraj tak pre svoju ochranu najal dvojníka, ktorý sa namiesto neho zúčastňuje vládnych schôdzok. Muž sa má momentálne zdržiavať v prezidentskom sídle, pohyboví odborníci ho mali okrem iného naučiť presvedčivo imitovať Putinovu chôdzu aj jeho gestá.

Zdroj: Sergei Guneyev

„Vieme, že Putin je paranoidný a bojí sa o svoju bezpečnosť. Tento krok akurát ukazuje, až na akú veľkú váhu jeho tím tieto riziká berie,“ povedal serveru spravodajca. „Jeho bezpečnostná garda zaisťuje, aby sa vopred kontrolovalo prezidentovo jedlo a nikto sa k nemu bez ich súhlasu nemôže ani priblížiť. Bývalí náčelníci, generáli a zamestnanci FSB však poznajú systémové slabiny.“

„Vôbec by ma neprekvapilo, keby sme sa za pár mesiacov dozvedeli, že Putin zomrel a ako dôvod by uviedli infarkt alebo nejakú chronickú chorobu. Pochybujem, že by priznali, že išlo o vnútorný puč,“ dodal zdroj. Napäté vzťahy medzi prezidentom a armádnymi veliteľmi potvrdila riaditeľka komunikácie Bieleho domu Kate Benignfieldová. „Máme informácie o tom, že sa Putin cítil oklamaný ruskou armádou, čo viedlo k trvajúcemu napätiu medzi Putinom a jeho vojenským vedením.“ Zmeny Putinovho vzhľadu v uplynulom čase a podozrenia z botoxu tak môžu naznačovať, že na verejnosti nevystupoval ruský prezident, ale jeho dvojník. Nebolo by to prvý raz v dejinách, čo by sa hovorilo o plánovanom a fingovanom úmrtí. Dodnes sa vedú konšpiračné teórie o Hitlerovej "nafingovanej" samovražde a jeho tajnom živote v exotike roky po skončení druhej svetovej vojny.

