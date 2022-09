V posledných dňoch sa opäť objavilo množstvo špekulácií o zdravotnom stave ruského prezidenta Vladimira Putina. Môžu za to nové zábery ruskej hlavy štátu, na ktorých sa zdá, že Putin čelí vážnym ťažkostiam.

Čudná chôdza, roztrasené nohy a podivne vykrútené ruky. O zdravotnom stave ruského prezidenta Vladimira Putina sa objavujú znepokojujúce informácie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Kremeľ čoraz častejšie musí hasiť zvesti o tom, že prezident Vladimir Putin (69) má zdravotné problémy. „Nič mu nie je. Je úplne zdravý,“ to sú najobvyklejšie slová zaznievajúce z prezidentovho kabinetu. Čoraz častejšie sa však objavujú zábery ruského vodcu, ktoré dokazujú skôr presný opak.

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin drží sokola počas návštevy Kamčatského centra sokolov pre znovuzaradenie a ochranu vzácnych dravých vtákov v ruskom meste Petropavlovsk-Kamčatskij. Zdroj: Gavriil Grigorov

Najnovšie ho kamery zachytili počas jeho vystúpenia na Kamčatke, čo neuniklo pozornosti britského denníka Daily Mail. V hlavnom meste Kamčatského kraja Petropavlovsk-Kamčatskij sa zastavil cestou do Vladivostoku, kam vyrazil na vojenské cvičenie Vostok-2022. Počas prejavu sa snažil ovládať svoje telo, avšak neúspešne. Končatiny sa mu triasli, jednou rukou kŕčovito zvieral operadlo stoličky, v druhej zas mikrofón. Objavili sa dokonca aj zábery jeho podivne skrútenej ruky. Opakovane poklepával oboma nohami po podlahe a držal sa lakťovej opierky, keď deťom hovoril: "Musíte žiť, aby ste mohli zomrieť." Zábery sa objavili len niekoľko dní po podobnom vystúpení, kde sa rozprával so školákmi, pričom šklbal nohami a pevne zvieral lakťovú opierku.

V Rusku už nejaký čas kolujú otázky o Putinovom zdravotnom stave, pričom niektorí naznačujú, že má rakovinu alebo Parkinsonovu chorobu. Novinári sa obracajú na lekárov i politológov s nádejou, že vnesú trochu svetla do situácie a vysvetlia, čo sa deje s Putinom. Lekári podotýkajú, že bez vyšetrenia nemôžu diagnostikovať, iba odhadovať, politológovia zase upozorňujú na to, že nie sú lekári. Oba typy špecialistov sa však zamerali na Putinovu charakteristickú chôdzu, uviedol český Blesk. Roky sa poukazovalo na to, že je dôsledkom výcviku v KGB. V posledných rokoch je však viac a viac viditeľnejšia.

Nie je možné si nevšimnúť asymetrický pohyb rúk pri jeho chôdzi. Pravou rukou si Putin pri pohybe takmer nepomáha, tu sa lekári zhodujú – taká asymetria je klasickou manifestáciou Parkinsonovej choroby a „môže sa prejaviť u klinicky intaktných subjektov s predispozíciou k neskoršiemu rozvoju ochorenia", uvádza odborný časopis British Medical Journal.

V uplynulých dňoch sa Putin vyznamenal aj podivnými slovami. „Musíte žiť pre niečo, za čo sa dá zomrieť,“ niekedy sú aj Putinove výroky dosť mätúce, či už je to táto veta z kamčatskej návštevy u ornitológov, alebo vtip o „gumovom zadku“, ktorým sa minulý týždeň v Kaliningrade snažil pobaviť deti. Smial sa mu však sám, školáci aj učitelia boli slovami trochu zmätení. „Nášmu susedovi – Japonsku – sa hovorí krajina vychádzajúceho slnka, ale ešte viac na východ je Kamčatka alebo Sachalin a ešte ďalej východne je Nový Zéland a potom ešte ďalej Čukotka. V tomto zmysle je Rusko krajinou vychádzajúceho slnka,“ vyhlásil prezident.

