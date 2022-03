Ruské jednotky zaútočili v piatok v skorých ranných hodinách na jadrovú elektráreň v Záporoží, pričom stanica CCTV zachytila ​​divokú prestrelku medzi Putinovým vojskom a ukrajinskými obrancami, ktorá vyvolala požiar v šesťposchodovej výcvikovej budove neďaleko hlavného komplexu. Požiar, ktorý podľa Kyjeva vypukol v dôsledku ruského ostreľovania, sa podarilo ráno uhasiť. Časť reaktoru číslo 1 je síce poškodená, ale toto nepredstavuje bezpečnostnú hrozbu, dodala vojenská správa. Na mieste nebola nameraná zvýšená radiácia.

Avšak správy, že ruskí vojaci ohrozili jadrovú elektráreň ostreľovaním, vyvolali hrozné varovania a medzinárodné odsúdenie – pričom šéf Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu povedal, že je „hlboko znepokojený“. Premiér Boris Johnson, ktorý so Zelenským hovoril po útoku na elektráreň, označil útok za neohľaduplný a uviedol, že Putin teraz ohrozuje bezpečnosť celej Európy.

Experti prirovnali riziko ku katastrofe vo Fukušime

Jadroví experti pre stanicu BBC uviedli, že útoky na Záporoží sú desivé a že poškodenie jadrových elektrární môže spôsobiť katastrofu podobnú tomu, čo sa stalo vo Fukušime v roku 2011 po tom, čo ju zasiahlo cunami. Havária atómovej elektrárne Fukušima v Japonsku bola druhou najvážnejšou jadrovou nehodou od výbuchu v Černobyli z 26. apríla 1986.

Podobne ako Černobyľ zodpovedala najvyššiemu 7. stupňu podľa Medzinárodnej stupnice jadrových udalostí (INES), ktorú zaviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Časť japonského mesta Tomioka, ktoré je od jadrovej elektrárne Fukušima I vzdialené približne desať kilometrov, je aj 11 rokov po jadrovej havárii neprístupnou zónou. Niet sa teda čomu čudovať, že odborníci dvíhajú varovný prst po ostreľovaní jadrovej elekrtárne na Ukrajine.

Svet vystrašil jadrovými zbraňami

Napriek tomu, že Vladimír Putin nariadil uvedenie jadrových zbraní do pohotovosti, odborníci takýto útok nepredpokladajú. Ruská jadrová doktrína, ktorú Putin sám schválil ešte v roku 2020, uvádza, že krajina sa uchýli k jadrovým útokom iba v jednom zo štyroch prípadov: keď budú balistické rakety vypálené na Rusko alebo územie spojenca, keď nepriateľ použije jadrové zbrane k útoku na ruskú lokalitu jadrových zbraní, alebo v reakcii na útok ohrozujúci samotnú existenciu ruského štátu.

"Ak by Putin skutočne plánoval jadrový útok, pravdepodobne by sme videli rozptýlenie mobilných rakiet na súši a bol by vydaný rozkaz pre všetky ponorky. Tiež by sme videli vyzbrojenie bombardérov a aktiváciu jadrových nestrategických síl," uviedol pre portál dw.com Kristensen. "Spustenie útoku je nepravdepodobné, pokiaľ Rusko a NATO nebudú v priamej vojenskej konfrontácii, kde Rusko prehráva," dodal. Jadrový útok by bol podľa odborníkov nelogickým krokom, kedže Putin chce Ukrajinu ovládnuť a nie z nej urobiť kopu rádioaktívneho odpadu.