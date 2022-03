Šéf európskej diplomacie Josep Borrell označil v pondelok ruský útok na ukrajinské prístavné mesto Mariupol za "obrovský vojnový zločin". "To, čo sa v súčasnosti deje v Mariupole, je obrovský vojnový zločin, pri ktorom dochádza k ničeniu všetkého, bombardovaniu a zabíjaniu všetkých," povedal Borrell na začiatku pondelkového zasadnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ. Ukrajinské vedenie v noci na pondelok odmietlo ultimátum na kapituláciu obrancov obliehaného Mariupola – mesta na juhovýchodnom pobreží Ukrajiny –, ktoré im dala do pondelkového rána ruská armáda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu nadránom povedal, že obliehanie mesta Mariupol sa zapíše do histórie "vojnovými zločinmi, ktoré tam pácha ruská armáda". "Robiť mierumilovnému mestu to, čo robia okupanti, je teror, na ktorý si bude ľudstvo pamätať celé nasledujúce storočia," uviedol Zelenskyj vo svojom nočnom video príhovore k národu.

Zdroj: Rodrigo Abd

Ruské bomby v noci z nedele na pondelok zasiahli opäť niekoľko cieľov na Ukrajine. Padali na Kyjev aj mesto Sumy, zasiahli obchod, kde zomreli 4 ľudia, či chemičku, po čom nasledoval obrovský únik čpavku. Najmenej osem ľudí prišlo o život v nedeľu neskoro večer pri leteckom útoku ruských vojenských jednotiek na nákupné centrum v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Pred nákupným strediskom Retroville (Retroviľ) v severozápadnej časti ukrajinskej metropoly bolo naukladaných šesť tiel, uviedol reportér agentúry AFP. Budova bola zasiahnutá mohutným výbuchom, ktorý zničil vozidlá na parkovisku a zanechal na mieste kráter široký niekoľko metrov. Kyjevský starosta Vitalij Kličko spresnil, že poškodených bolo dovedna šesť obytných domov, dve školy a jedna materská škola.

Ukrajinská tajná služba dostala informáciu, že do Charkova mieria ruské jednotky s cieľom obsadiť ho a zmasakrovať obyvateľstvo. Novo získané zábery navyše potvrdili aj špekulácie o použití termobarických rakiet, ktorých dopad sprevádzajú fatálne následky. Ministerstvo obrany začiatkom tohto mesiaca informovalo, že na Ukrajine boli rozmiestnené termobarické zbrane, no až nové zábery predstavujú prvé vizuálne potvrdenie ich použitia proti civilistom v Mariupole.

Zdroj: twitter: DailyMail

Termobarické bomby, známe aj ako vákuové bomby alebo palivovo-vzduchové bomby, sú oveľa ničivejšie ako bežné výbušniny a fungujú v dvoch fázach. Keď sa spustí termobarická nálož, prvý výbuch rozpráši výpary paliva do okolia, kým druhý výbuch zapáli oblak pár vo vzduchu.

Výsledkom je obrovská explózia, ktorá spustí vysokoteplotnú ohnivú guľu, ktorá nasaje kyslík v okolí a vytvorí mohutnú tlakovú vlnu. Okrem termobarických rakiet použilo Rusko na bombardovanie aj hypersonické rakety Kinžal. Rusko to oznámilo ešte v nedeľu, že na Ukrajine opäť použilo svoje najnovšie hypersonické rakety Kinžal, ktorými zničilo sklad paliva na juhu krajiny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Zdroj: Planet Labs PBC

"Letecké raketové systémy Kinžal (Dýka) s nadzvukovými balistickými raketami zničili veľký sklad paliva a mazív ukrajinských ozbrojených síl pri meste Konsťantynivka v Mykolajivskej oblasti," uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo obrany.

Ukrajinské ministerstvo zahraničia dokonca dnes varovalo, že Rusko sa chystá použiť chemické zbrane v meste Sumy, Kotljareve a Mykolajivskej oblasti.

