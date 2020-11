Keď sa začiatkom roka 2020 začali do sveta šíriť informácie o novom víruse, ktorý napáda hlavne dýchacie cesty a prejavuje sa horúčkou a suchým kašľom, nikoho ani vo sne nenapadlo, že o niekoľko mesiacov neskôr sa nákaza rozšíri do celého sveta. Napriek tomu, že podľa prvotných informácii sa koronavírus rozšíril z trhu v čínskom Wu-chane koncom decembra, neskôr sa ukázalo, že prvým nakazeným bol 55-ročný muž z provincie Chu-pej, ktorý sa nakazil 17. novembra.

Zdroj: reprofoto youtube

Odvtedy sa koronavírusom vo svete nakazilo celkovo 55,6 milióna ľudí z čoho 1,34 milióna s potvrdeným vírusom zomrelo. V uplynulých dňoch zaznamenala smutný míľnik aj samotná Európa, kde počet nakazených od počiatku pandémia presiahol 15 miliónov.

Záchranou pre svet by mohla byť podľa odborníkov jedna z troch vakcín, ktoré pri prvých testoch zaznamenali účinok proti koronavírusu. Najsľubnejšou z nich je podľa všetkého vakcína od firmy Moderna, ktorá oznámila prvé výsledky klinického testovania a účinnosť vakcíny až 94,5 %. Vakcína by sa mala na trh dostať už na jar v roku 2021. Jej jedinou nevýhodou je podanie dvoch dávok s odstupom približne troch týždňov. V súvislosti s vývojom vakcíny prichádzajú aj lepšie prognózy, podľa ktorých by mal koronavírus vďaka očkovaniu postupne slabnúť. Mnohí vedci sa však obávajú, že na porazenie „nepriateľa" bude očkovanie potrebné každý rok, keďže koronavírus tu s nami pravdepodobne ostane už navždy.

Anketa Nechali by ste si pichnúť vakcínu na koronavírus? Áno 46%

Nie 54% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Aby však bola vakcína úspešná, nesmie dochádzať k mutácii koronavírusu, akú zaznamenali v uplynulých dňoch napríklad v Dánsku na norkových farmách. Na niektoré mutácie by totiž vakcína nemusela zabrať a svet by sa ocitol znova na počiatku svojho boja so zákerným koronavírusom.